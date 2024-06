Kim Oanh Group cùng ba tập đoàn Nhật phát triển dự án tỷ đô

Nhật BảnKim Oanh Group hợp tác ba tập đoàn: Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development để phát triển dự án Một Thế Giới - The One World tại Bình Dương.

Thỏa thuận hợp tác giữa Kim Oanh Group và các đối tác ký ngày 21/5 tại Nhật Bản. Đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển dự án Một Thế Giới - The One World.

Một Thế Giới - The One World có quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Dự án tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm đại lộ Bình Dương, Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, TP Thuận An, Bình Dương. Sản phẩm chính bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ. Nội khu dự án có nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Oanh Group và các đối tác tại lễ ký kết. Ảnh: Sumitomo Forestry

Khu đô thị Một Thế Giới - The One World chia làm 6 dự án thành phần. Chủ đầu tư dự kiến xây dựng trước các tiện ích gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại Aeon, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế. Các sản phẩm giới thiệu ra thị trường trong năm 2025.

Lãnh đạo các tập đoàn đã cùng nhau thảo luận và xác định cơ hội lẫn thách thức trong việc phát triển dự án Một Thế Giới - The One World trong bối cảnh thị trường hiện nay. Cả bốn tập đoàn cam kết tập trung nguồn lực, đồng thời áp dụng những công nghệ hiện đại nhất để phát triển dự án Một Thế Giới - The One World trở thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống tại Bình Dương.

Trong đó, Sumitomo Forestry cam kết sẽ kiến tạo không gian sống thân thiện với môi trường thông qua các công nghệ hiện đại. Tập đoàn Kumagai Gumi sẽ đảm bảo chất lượng các công trình và an toàn lao động nhờ những công nghệ tiên tiến về xây dựng. NTT Urban Development sẽ phát triển các hạ tầng thông minh, dịch vụ kỹ thuật số phục vụ cho cuộc sống cư dân.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Oanh Group cho biết hợp tác lần này đánh dấu nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án, kiến tạo khu đô thị quy mô lớn tại Bình Dương. Đơn vị đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

"Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sự am hiểu thị trường của Kim Oanh Group và uy tín, tiềm lực từ các đối tác quốc tế sẽ mang lại những giá trị tốt nhất cho dự án Một Thế Giới - The One World", bà Oanh khẳng định.

Phối cảnh dự án Một Thế Giới - The One World. Ảnh: Kim Oanh Group

Bên cạnh định hình chiến lược và cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Một Thế Giới - The One World, trong khuôn khổ sự kiện ký kết, Kim Oanh Group cũng kết nối và tham khảo mô hình phát triển của các đối tác Nhật Bản. Mục đích là nhằm tích lũy kinh nghiệm và tìm cách áp dụng vào các dự án tập đoàn chuẩn bị triển khai. Nổi bật trong số các lĩnh vực là phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, kiến tạo cảnh quan.

Bà Oanh cho biết, ban lãnh đạo ấn tượng với mô hình viện dưỡng lão của Sumitomo Forestry. Viện dưỡng lão thiết kế như một khu dân cư, có không gian gần gũi, ấm áp. Lãnh đạo đơn vị khẳng định luôn quan tâm đến phúc lợi xã hội và muốn sớm đưa mô hình này về Việt Nam.

Lãnh đạo Kim Oanh Group chụp ảnh lưu niệm với các đối tác Nhật Bản. Ảnh: Sumitomo Forestry

Cũng theo bà Oanh, Kim Oanh Group đang triển khai chiến lược phát triển thành tập đoàn bất động sản mở rộng đa ngành nên sẵn sàng hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế. Thế mạnh của doanh nghiệp là có quỹ đất sạch hơn 500 ha tại Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang).

"Sự kiện ký kết hợp tác tại Nhật Bản không chỉ để phát triển dự án Một Thế Giới - The One World mà còn mở ra cơ hội để chúng tôi chủ động phát triển thêm nhiều dự án khác trong tương lai", bà Oanh nói.

Hoài Phương