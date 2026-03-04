Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng vọt

Tháng 1 là giai đoạn nghịch mùa, nguồn cung hạn chế, nhưng xuất khẩu sầu riêng vẫn tăng trưởng 275% so với cùng kỳ, đạt hơn 117 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực với kim ngạch 108,9 triệu USD, chiếm gần 93% tổng xuất khẩu. Dù giảm 45% so với tháng trước do yếu tố mùa vụ, xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng gần 505% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,55 triệu USD, tăng khoảng 529%; Hàn Quốc tăng gần 498%; Hong Kong tăng 340%. Một số thị trường quy mô nhỏ như Đài Loan cũng ghi nhận mức tăng cao so với nền thấp cùng kỳ.

Trong nước, những ngày đầu tháng 3, giá sầu riêng nghịch vụ tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ duy trì ở mức cao. Ri6 loại A dao động 100.000-150.000 đồng một kg, trong khi giống Thái Lan 160.000-170.000 đồng một kg. Nguồn cung trái vụ giảm do mất mùa cục bộ càng khiến giá bị đẩy lên.

Thu hoạch sầu riêng nghịch vụ tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang cũ. Ảnh: Hoàng Nam

Nhận định về tăng trưởng mạnh của ngành rau quả hai tháng đầu năm, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho rằng động lực chính đến từ sầu riêng xuất khẩu thuận lợi. Theo ông, nông dân và doanh nghiệp đã có kinh nghiệm hơn trong đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc liên quan đến dư lượng chất vàng O và Cadimi; quy trình kiểm định giữa cơ quan chức năng hai nước cũng vận hành chặt chẽ, thông suốt hơn.

Số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp phép xuất khẩu cũng tăng gấp đôi so với năm trước, giúp mở rộng nguồn cung đạt chuẩn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ở góc độ thị trường, đây là thời điểm nghịch vụ nên sản lượng không nhiều trong khi nhu cầu tiêu dùng chưa hạ nhiệt. Tháng Giêng vẫn là mùa lễ hội, quà biếu, sức mua duy trì tốt. Việt Nam hiện gần như "một mình một chợ" ở phân khúc nghịch vụ cho đến khi vụ thu hoạch sầu riêng của Thái Lan bắt đầu từ cuối tháng 5. Vì vậy, mặt bằng giá được dự báo tiếp tục neo cao trong những tháng tới.

Thi Hà