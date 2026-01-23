Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cao kỷ lục

Năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, trong đó, sầu riêng lập kỷ lục về kim ngạch - mặt hàng đóng góp lớn nhất trong cơ cấu toàn ngành.

Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Đà tăng của mặt hàng này đã trở thành động lực chính, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam lên 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.

Cơ cấu xuất khẩu rau quả cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét. Dừa tươi lần đầu vượt thanh long, vươn lên vị trí thứ hai với kim ngạch khoảng 534 triệu USD, tăng 36,6%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu thanh long giảm nhẹ 1,5%, còn khoảng 526 triệu USD, qua đó lùi xuống vị trí thứ ba sau nhiều năm giữ vai trò mặt hàng chủ lực.

Vườn sầu riêng tại Long An cũ (sau sáp nhập là Tây Ninh). Hoàng Nam

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh đầu năm 2025, khi xuất khẩu sầu riêng đối mặt nhiều khó khăn do các quy định kỹ thuật và biện pháp kiểm soát nhập khẩu được siết chặt. Ông cho rằng ngành đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi cả thị trường truyền thống và các thị trường yêu cầu cao tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, tăng trưởng chỉ bền vững nếu vùng trồng được chuẩn hóa, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ và thị trường xuất khẩu tiếp tục được đa dạng hóa.

Đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng cho thấy, cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả năm 2025 chuyển dịch theo hướng tích cực. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 5,5 tỷ USD, nhờ ký kết thêm các Nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, giúp giá trị đơn hàng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả sang các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu tăng trưởng tích cực. Riêng thị trường EU tăng khoảng 58% so với năm trước, chủ yếu nhờ tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan. Đáng chú ý, rau quả chế biến hiện chiếm hơn 30% cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, góp phần nâng giá trị gia tăng và giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Trên nền tảng kết quả đạt được trong năm 2025 và kỳ vọng vào các mặt hàng chủ lực, xuất khẩu rau quả Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, hướng tới mục tiêu kim ngạch 9-10 tỷ USD. Tuy nhiên, để bảo đảm tăng trưởng bền vững và giữ vững xuất khẩu chính ngạch, ngành hàng cần theo dõi sát và chủ động thích ứng với các chính sách nhập khẩu mới, đặc biệt là Nghị định 280 của Trung Quốc.

Thi Hà