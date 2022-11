Kim ngạch xuất khẩu của Bình Phước hơn 3 triệu USD

Theo Sở Công Thương, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 351,6 triệu USD, tăng 10,57% so với tháng 9 và tăng 9,81% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm đạt 3.850 triệu USD, tăng 12,28% so với cùng kỳ.



Về kim ngạch nhập khẩu, 9 tháng ước đạt 1,98 triệu USD, tăng 4,08% đạt 81,75% so kế hoạch năm. Trong đó, riêng tháng 10 là 182,40 triệu USD, tăng 18,52% so với tháng 9 và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước thực hiện cả năm đạt 2.150 triệu USD, tăng 2,87% so với cùng kỳ 2021.



Về khối lượng sản xuất, tỉnh có 43,10% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của quý III tăng so với quý trước; 15,52% số doanh nghiệp cho biết khối lượng sản xuất giảm và 41,38% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Xu hướng quý IV, có 56,90% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng, 12,07% số doanh nghiệp dự báo giảm và 31,03% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp 9 tháng đầu tăng 5,72% so với cùng kỳ 2021. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bình Phước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đạt 9,01%; thu ngân sách 11.500 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc triển khai các chính sách của Chính phủ đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao gấp hai lần số doanh nghiệp giải thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng qua, có 905 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 272 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2022, tỉnh đang tập trung nguồn lực và thực hiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tỉnh đốc thúc việc thu ngân sách; phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt và vượt dự toán điều chỉnh 14.250 tỷ đồng; tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; tổ chức xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

(Nguồn: Tỉnh Bình Phước)