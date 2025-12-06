Kim Long Motor khánh thành nhà máy sản xuất động cơ Yuchai

Công ty cổ phần Kim Long Motor khánh thành nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ Yuchai tại Huế, đánh dấu bước tiến trong sản xuất ôtô tại Việt Nam, hôm 5/12.

Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được khởi công ngày 23/8/2024, sau lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Kim Long Motor và tập đoàn Yuchai - một trong những nhà sản xuất động cơ lớn trên thế giới. Sau hơn 12 tháng thi công, hệ thống nhà xưởng hoàn thiện và vận hành thử nghiệm, cho phép đơn vị chính thức đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường.

Lễ khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai tại TP Huế. Ảnh: Kim Long

Theo doanh nghiệp, nhà máy có tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 6,5 ha. Hệ thống dây chuyền của nhà máy này đạt mức tự động hóa 90% và vận hành theo mô hình nhà máy thông minh, nền tảng số hóa MES - IIoT - Robot Traceability. Công nghệ JIS cũng được áp dụng để cấp phát linh kiện theo trình tự lắp ráp.

Giai đoạn đầu của dự án bao gồm 2,5 ha nhà xưởng, lắp ráp động cơ đốt trong (diesel) với công suất hơn 40.000 sản phẩm một năm, gồm: động cơ ôtô, tàu thủy, máy nông nghiệp và máy phát điện. Trong tương lai, Kim Long Motor và Yuchai dự kiến đầu tư thêm dây chuyền tự động hóa để gia công linh kiện cốt lõi, nâng tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên 80%.

Khách mời tham quan nhà máy sản xuất động cơ. Ảnh: Kim Long

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor, cho biết việc vận hành đồng bộ nhà máy cùng các hệ thống phụ trợ sẽ nâng cao năng lực sản xuất nội địa. "Tổ hợp công nghiệp này cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa động cơ đến 80%, giúp khu công nghiệp Kim Long Motor Huế trở thành trung tâm sản xuất ôtô hàng đầu khu vực Đông Nam Á", ông nói.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ dây chuyền sản xuất được Yuchai chuyển giao và giám sát bởi các chuyên gia quốc tế. Quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949, hướng tới xuất khẩu sang ASEAN, Hàn Quốc và Trung Đông.

Tại lễ khánh thành, hai động cơ Yuchai K11 và Yuchai Y24 đã chính thức xuất xưởng. Động cơ K11 trang bị cho bus Kim Long 99, mức tiêu hao nhiên liệu từ 19-22 lít/100 km. Động cơ Y24, dung tích 2.360 cc, công suất 110 mã lực phù hợp xe tải nhẹ sắp ra mắt của Kim Long Motor. Dự kiến, doanh nghiệp này sẽ mở rộng các mẫu động cơ Yuchai A07N, S04, S07 và K12L cho các dòng xe thương mại.

Hai mẫu động cơ ra mắt tại sự kiện. Ảnh: Kim Long

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lý Hán Dương, Chủ tịch tập đoàn Yuchai cho biết, nhà máy mới là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cao. "Nhà máy giữ vai trò chiến lược trong việc nâng tầm thương hiệu King Long Motors và Yuchai tại thị trường trong nước và ASEAN", ông nói, kỳ vọng nhà máy sẽ trở thành trung tâm hỗ trợ ngành ôtô Việt Nam, đưa sản phẩm Made in Vietnam ra toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế, ông Phan Quý Phương đánh giá sự kiện là niềm tự hào của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa. Ông cho rằng, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh, mở rộng cơ hội việc làm và thu hút các dự án công nghiệp trọng điểm.

Việc xuất xưởng những động cơ đầu tiên được coi là cột mốc quan trọng với Kim Long Motor và ngành cơ khí Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ lõi, định hướng hợp tác quốc tế và nâng sức cạnh tranh ở thị trường nội địa, quốc tế.

