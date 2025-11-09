MỹTỷ phú Kim Kardashian không vượt qua kỳ thi để trở thành luật sư ở California nhưng cho biết tiếp tục thi lại.

Theo People, khi nhận kết quả hôm 8/11, diễn viên cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ, cho biết cố gắng ở lần thi tới: "Không có con đường tắt nào, chỉ có học tập và quyết tâm nhiều hơn. Thi trượt không phải là thất bại mà là động lực. Tôi đã rất gần với việc vượt qua kỳ thi và điều đó khiến tôi càng quyết tâm hơn".

Kim Kardashian thi hồi tháng 7. Bài kiểm tra kéo dài trong hai ngày, gồm năm câu viết luận với thời gian một tiếng, bài thực hành 90 phút và 200 câu hỏi trắc nghiệm. Theo trang web của Hiệp hội Luật sư Tiểu bang California, kỳ thi tổ chức hai lần mỗi năm, có khoảng 16.000 người tham gia.

Kim Kardashian đóng luật sư trong phim mới "All's Fair". Ảnh: Disney

Trước đó, hồi tháng 3, Kim Kardashian hoàn thành Kỳ thi Đạo đức Nghề nghiệp ở Los Angeles. Đây là một trong những thủ tục bắt buộc hoàn thành để được cấp phép hành nghề ở California.

Diễn viên bắt đầu học luật từ năm 2018, tốt nghiệp hồi tháng 5. Cô mong muốn trở thành luật sư giống cha, ông Robert Kardashian, qua đời năm 2003. Cô theo chương trình Law Office Study Program tại California, cho phép học viên học việc với một thẩm phán hoặc một luật sư đang hành nghề tại bang, hoàn thành các yêu cầu nghiêm ngặt về việc tự học. Khóa học thường kéo dài bốn năm nhưng Kim Kardashian tốn thêm hai năm để hoàn thành do ảnh hưởng của Covid-19 và công việc. Năm 2021, Kim Kardashian vượt qua kỳ thi dành cho sinh viên luật năm nhất sau ba lần thất bại.

Kim Kardashian trượt kỳ thi luật sư Teaser series "All's Fair". Kim Kardashian xuất hiện ở 0:12, cô đóng vai luật sư Allura Grant. Video: Rotten Tomatoes

Kim Kardashian, 45 tuổi, là tỷ phú Mỹ và được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie, Deep in the Valley hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor. Hiện tài sản của cô trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.

