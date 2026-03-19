MỹMang giày cao 20 cm, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian ngã nhào cạnh bụi cây trước giờ vào tiệc hậu Oscar 2026.

Trong video được E! đưa tin hôm 18/3, Kim Kardashian vấp ngã khi đang trên đường đến dự tiệc hậu Oscar 2026 ở Los Angeles. Người đẹp đi bộ ngoài trời dọc theo con đường với hàng cây xung quanh, trò chuyện cùng bạn lâu năm Stephanie Shepherd. Cô diện đầm vàng gold đính pha lê của Gucci, giày cao gót 20 cm của Pleaser và trang sức Lorraine Schwartz. Kim tạo kiểu tóc đánh rối, nhấn nhá bằng đôi khuyên tai Ofira Jewels đính kim cương 3 carat.

Kim Kardashian vấp ngã vì giày cao. Ảnh: E!

Cô nói với bạn: "Liệu đôi giày này có nên chật hơn không nhỉ". Vừa dứt lời, cô trẹo chân, ngã nhào cạnh bụi cây phía trước và người đi đường, trong đó có một bà cụ. Kim xin lỗi bà rồi kiểm tra lại mắt cá chân, sau đó tiếp tục di chuyển đến phòng tiệc.

Các mẫu giày của Pleaser thường được các vũ công múa cột yêu thích vì độ bám tốt. Mẫu giày Kim sử dụng thuộc dòng sandals Flamingo-808, giá 80 USD (2,1 triệu đồng). Thiết kế màu ánh kim đồng điệu trang phục, phần quai trong suốt. Theo Pagesix, đôi giày khiến Kim đi lại khó khăn ở tiệc sau lễ trao giải Oscar.

Kim Kardashian ngã vì giày 'cà kheo' Kim Kardashian được mọi người giúp đỡ khi gặp sự cố. Video: E!

Không phải lần đầu Kim gặp khó khăn khi mang giày cao của Pleaser. Tại Met Gala 2024, cô diện đôi giày không gót bằng nhựa lucite, phải bước từng bước ngắn một cách cẩn thận khi lên bậc thang. Trong phỏng vấn với Vogue, cô nói: "Nếu tôi đi giày có gót, gót giày sẽ vướng vào phần váy kim loại. Để mang những đôi không gót, bạn phải nhón chân và giữ thăng bằng liên tục, gồng cơ bắp chân". Người đẹp cho biết thực sự cần chiều cao khi mặc kiểu trang phục này nên cô đã bất chấp nguy hiểm, mang giày không gót cao lênh khênh.

Kim Kardashian, 46 tuổi, là tỷ phú Mỹ và được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie,Deep in the Valley hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor.

Sau khi ly hôn rapper Mỹ Kanye West năm 2022, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc bốn con và hoàn thành chương trình học luật vào năm 2025. Cô đang hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton.

Họa Mi (theo E!)