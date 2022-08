Kim Kardashian dùng laser làm săn chắc eo

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian tiết lộ mới trải qua liệu trình làm đẹp bằng laser để giữ vòng hai thon gọn.

Ngày 4/8, trên trang cá nhân, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians cho biết sử dụng biện pháp Morpheus. "Ca phẫu thuật rất đau đớn nhưng hoàn toàn xứng đáng", Kim viết. Theo NY Post, Morpheus là liệu trình sử dụng biện pháp lăn kim vi điểm, dùng dụng cụ dạng lăn, có gắn rất nhiều mũi kim nhỏ để tác động vào lớp ngoài cùng của da và tạo ra các xung năng lượng tần số vô tuyến vào các lớp sâu hơn. Biện pháp này kích thích quá trình sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa và giảm mỡ.

Kim Kardashian khoe thân hình thon gọn ở tuổi 42. Ảnh: Kim Kardashian Instagram

Các chuyên gia làm đẹp ước tính mỗi liệu trình trị liệu có giá khoảng 2.000 USD. Kim Kardashian từ lâu ưa chuộng các phương pháp làm đẹp sử dụng laser. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure đầu tháng 8, bà mẹ bốn con cho biết thường xuyên tự thực hiện ở nhà, sau khi mọi người đã đi ngủ. Kim Kardashian từng tiết lộ sử dụng nhiều phương pháp làm đẹp như tiêm botox ở môi, lông mày. Tuy nhiên, cô không lên tiếng về các tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. "Tôi rất quan tâm tới ngoại hình và việc làm đẹp. Tôi nghĩ mình chú ý đến điều đó nhiều hơn 90% số người trên thế giới", Kim nói với Allure.

Mới đây, người đẹp cho biết đi kiểm tra tổng thể thân hình. Cô hiện có tỷ lệ mỡ chỉ chiếm 18% trong cơ thể, tương tự mức của các nữ vận động viên chuyên nghiệp. Cuộc kiểm tra cũng cho thấy xương của Kim khỏe hơn 93-97% so với người bình thường.

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Kim Kardashian chụp hình trên Vogue Kim Kardashian chụp hình thời trang cùng Kanye West. Video: Vogue

Cô cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021 sau khoảng một năm ly thân. Kim hiện hẹn hò danh hài Pete Davidson - bạn trai kém cô 13 tuổi.

Phương Mai (theo NY Post)