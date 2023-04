Kim Kardashian đóng phim kinh dị

Kim Kardashian tham gia dàn diễn viên của thương hiệu kinh dị ăn khách "American Horror Story" mùa 12.

Ngày 10/4, ngôi sao truyền hình đăng trên trang cá nhân một đoạn video ngắn giới thiệu êkíp dự án. Kim Kardashian là diễn viên đầu tiên được xác nhận tham gia cùng Emma Roberts - người gắn bó với loạt phim 10 năm qua và đóng hơn 43 tập. Mùa 12 tiếp tục do Ryan Murphy sản xuất, có tên Delicate (Dễ vỡ).

Kim Kardashian đóng vai quan trọng trong mùa 12 series "American Horror Story". Ảnh: Variety

Hãng FX chưa tiết lộ cụ thể về nhân vật của Kim Kardashian. Một nguồn tin thân cận cho biết người đẹp sẽ thuộc nhóm vai chính của mùa 12. Nhà sản xuất Ryan Murphy xây dựng nhân vật dựa trên chính ngôi sao truyền hình.

Diễn viên không đóng phim trong gần 10 năm qua, chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, lồng tiếng trong một số dự án như How I Met Your Mother, 30 Rock, 2 Broke Girls hay Ocean's 8. Trước đó, Kim từng nhận vai trong các phim Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Kim cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021 sau khoảng một năm ly thân. Sau khi chia tay, chồng cũ nhiều lần muốn tái hợp nhưng cô không đồng ý.

Kim Kardashian chụp hình trên Vogue Kim Kardashian chụp hình thời trang với Kanye West. Video: Vogue

American Horror Story ra mắt khán giả cuối năm 2011, do hai đạo diễn Ryan Murphy và Brad Falchuk khởi xướng. Series trở thành một trong những thương hiệu truyền hình kinh dị thành công nhất tại Mỹ, thắng nhiều giải như Emmy, Quả Cầu Vàng, SAG.

Phương Mai (theo Variety)