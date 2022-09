Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian gây chú ý khi đeo khuyên tai Balenciaga hình thẻ tín dụng, giá 425 USD (hơn 10 triệu đồng).

Người đẹp phối khuyên tai cùng áo cổ lọ và pantashoes - quần bốt hai trong một, đến buổi ghi hình The Kardashians phần hai trên Good Morning America. Theo Pagesix, thiết kế hình thẻ tín dụng là một trong những phụ kiện được săn lùng của Balenciaga, có giá 425 USD, hiện "cháy" hàng. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2020, gợi nhớ đến thẻ đen American Express.

Một số khán giả trêu chọc Kim trên Twitter, trong đó có người viết: "Họ có dùng cái này để thanh toán không? Cô ấy có dùng nó để quẹt thẻ ở quầy thanh toán không?".

Kim Kardashian đeo khuyên tai hình thẻ tín dụng trên phố New York. Ảnh: GC Images

Ngoài khuyên tai, Kim xách túi Hourglass lông thú thật của Balenciaga, giá 2.300 USD. Một năm qua, cô có mối quan hệ thân thiết với nhà mốt này. Hồi tháng 3, khi đi xem show của hãng, Kim gây chú ý với bộ catsuit được tạo nên từ những mảnh băng dính quấn quanh người màu vàng. Người đẹp còn được mời catwalk ở show cao cấp của Balenciaga hồi tháng 7. Kim viết trên trang cá nhân rằng được trình diễn trong show Haute Couture là "giấc mơ trở thành hiện thực".

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013). Hồi tháng 8, Kim cho biết mới trải qua liệu trình làm đẹp bằng laser để giữ vòng hai thon gọn.