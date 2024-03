Kim Kardashian bị kiện do giới thiệu hàng nhái

MỹTỷ phú Kim Kardashian, 44 tuổi, bị kiện phát ngôn sai sự thật, giới thiệu nội thất đạo nhái làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu.

Theo Reuters ngày 27/3, The Judy Foundation - tổ chức gìn giữ di sản của cố nghệ sĩ điêu khắc Donald Judd - đệ đơn kiện Kim Kardashian tại Tòa án liên bang California. Phía nguyên đơn cho biết năm 2022, Kim đã đăng tải video trên YouTube với nội dung giới thiệu phòng làm việc của hãng chăm sóc da SKKN, đồng thời khoe bàn La Mansana Table 22, những chiếc ghế Chair 84 do Judd thiết kế. Trên thực tế, đó là sản phẩm của công ty nội thất Clements Design (Los Angeles), không phải The Judd Foundation.

Bộ bàn ghế do Clements Design thiết kế, bị cho là hàng đạo nhái, xuất hiện trong video năm 2022. Ảnh: YouTube Kim Kardashian

Theo hồ sơ kiện, phía The Judd Foundation lập luận phát ngôn của Kim Kardashian có thể khiến người dùng nhầm lẫn nguồn gốc của bộ bàn ghế trong video, cũng như tin cả hai bên từng hợp tác. The Judy Foundation cũng có quy định nghiêm cấm khách hàng sử dụng nội thất của hãng cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Đại diện The Judd Foundation nói đã liên lạc với Kim Kardashian ba ngày sau khi video được đăng tải. Cô gửi lời xin lỗi cũng như đề xuất thêm chú thích và cắt chỉnh nội dung song phía tổ chức không đồng ý. Họ muốn Kim xóa video và công khai giải thích vấn đề. Kim Kardashian từ chối khiến The Judd Foundation "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc nộp đơn kiện.

"Thương hiệu của chúng tôi không muốn bị nhầm lẫn với sản phẩm Kim Kardashian nhắc tới. Chúng tôi tôn trọng những gì cô ấy làm nhưng không muốn dính líu", luật sư của The Judy Foundation nói với New York Times hôm 27/3. Hiện video hơn 3,6 triệu lượt xem đã bị gỡ xuống khỏi nền tảng.

Tỷ phú Mỹ Kim Kardashian. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, The Judd Foundation cũng cáo buộc Clements Design cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu khi bắt chước thiết kế của Donald Judd. Phỏng vấn với New York Times ngày 27/3, Rainer Judd - con gái cố nghệ sĩ - nói nội thất là một phần không thể thiếu trong di sản của bố. "Sự xuất hiện của những món đồ giả sẽ làm mai một tính toàn vẹn của các tác phẩm gốc mà bố tôi để lại", cô nói.

Theo Elle Decor, La Mansana Table 22 bản gốc làm bằng gỗ có giá 90.000 USD, mỗi chiếc ghế kèm theo được bán khoảng 9.000 USD. Đại diện của tổ chức cho biết thương hiệu chỉ bán ba cái bàn và 350 ghế trong 15 năm qua. Rainer Judd nhận định nội thất đóng vai trò quan trọng trong doanh thu của The Judy Foundation, chiếm gần nửa thu nhập của thương hiệu.

Bộ bàn "La Mansana Table 22" và ghế "Chair 84". Ảnh: Judd Foundation

Theo Page Six, hiện Kim Kardashian chưa lên tiếng về vụ kiện, song Clements Design phản bác lập luận của The Judd Foundation, nói chúng không có giá trị. Công ty cho rằng các thiết kế có sự khác biệt rõ ràng và "giật mình" trước những cáo buộc. Doanh nghiệp nói họ đã nỗ lực giải quyết vấn đề một cách thân thiện nhưng không nhận được phản hồi từ tổ chức.

The Judd Foundation cũng ngạc nhiên trước lý lẽ của Clements Design khi họ mới là phía liên tục tìm kiếm lời giải thích từ công ty và Kim Kardashian, theo Page Six.

Donald Judd (1928-1994), là nghệ sĩ điêu khắc Mỹ, theo chủ nghĩa tối giản. Ông được xem như cái tên lão làng của giới nghệ thuật Mỹ vào thế kỷ 20. Nhiều tác phẩm của Judd được trưng bày tại các khu triển lãm lớn như Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (New York) và Tate Modern (London).

Kim Kardashian, sinh năm 1980, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi trên Instagram. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Cô sáng lập hãng thời trang Skims vào năm 2019, ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN năm 2022. Kim kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

Phương Thảo (theo Reuters, Page Six, Elle Decor)