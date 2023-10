Kim Kardashian bị chỉ trích vì đến sự kiện trễ

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian bị nhà báo Anh chỉ trích vì đến show Victoria Beckham muộn 50 phút.

Hôm 3/10, theo Telegraph, Kim Kardashian đã khiến tổng biên tập Vogue Anna Wintour cảm thấy khó chịu khi đến muộn trong show thời trang của Victoria Beckham.

Trưởng mục thời trang của Telegraph, nhà báo Lisa Armstrong, viết: "Thói quen của gia đình Kardashians là bắt mọi người phải chờ ít nhất 50 phút trước khi bước vào khu vực trình diễn. Anna rất ngạc nhiên vì buổi biểu diễn bị hoãn, tất cả phải chờ cho đến khi Kim đến".

Theo Lisa, Anna Wintour liên tục nhìn đồng hồ cho tới khi mẹ con Kim bước vào. Sự việc buộc Anna phải rời đi trước khi show kết thúc vì bà không muốn đến dự các show khác trễ giờ.

Anna Wintour (áo đỏ) rời khỏi show Victoria Beckham hôm 29/9 tại Pháp, trước khi show kết thúc. Ảnh: SplashNews

Bà còn ngầm chỉ trích gia đình Kim bằng bài viết cùng đoạn video đăng trên trang cá nhân hôm 3/10. Video quay cảnh tài tử Robert Downey Jr. và minh tinh Cate Blanchett đến xem buổi trình diễn của Stella McCartney ở Paris.

"Những người nổi tiếng thật sự luôn cố gắng đến đúng giờ trong các buổi trình diễn thời trang, trong đó có cả Florence Pugh, chứ không giống những người khác mà tôi có thể tag vào đây. Nhưng tôi sẽ không làm thế vì đây không có chỗ dành cho nhà Kardashian", bà viết.

Một nguồn tin khác nói với Pagesix show diễn ra trễ không phải chỉ vì Kim tới muộn mà còn do khâu chuẩn bị ở hậu trường chưa hoàn tất.

Kim Kardashian diện váy tím đến ủng hộ Victoria Beckham. Ảnh: SplashNews

Trong show Xuân Hè 2024 của Victoria Beckham, Kim được xếp ngồi cạnh Anna Wintour, khiến khán giả xôn xao. Nhiều người lan truyền thông tin Anna ghét Kim nhiều năm nay. Bà từng loại cô khỏi danh sách tham dự Met Gala 2012. Tại show Fendi hồi tháng 9 năm ngoái, khi Kim tới chào hỏi, bà phớt lờ, quay đi chỗ khác.

Kim Kardashian 43 tuổi, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Theo Forbes, Kim hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Cô đang điều hành hãng thời trang Skims do cô sáng lập năm 2019. Theo CNN, Skims được dự báo sắp niêm yết, góp phần vực dậy hoạt động IPO tại Mỹ.

Victoria Beckham Xuân Hè 2024 Show Xuân Hè 2024 của Victoria Beckham. Video: FF Channel

Họa Mi (theo Telegraph)