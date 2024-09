Kim Jae Joong: 'Tôi không áp lực chuyện lấy vợ'

Tối 14/9, Kim Jae Joong thực hiện concert Flower Garden nhằm ra mắt album mới tại Nhà thi đấu Quân khu 7, hút hàng nghìn khán giả. Anh nói hào hứng khi sớm trở lại kể từ lần tổ chức buổi gặp mặt hồi tháng 4. "Tôi rất ấn tượng về sự nhiệt tình của fan Việt, trân trọng tình cảm mọi người", ca sĩ cho biết.

Tại cuộc gặp truyền thông trước sự kiện, Kim Jae Joong nhìn lại chặng đường theo đuổi ca hát. Theo anh, gia đình là động lực để vững vàng đối mặt mọi thử thách trong cuộc sống.

Kim Jae Joong: 'Bố mẹ không còn giục tôi lấy vợ' Kim Jae Joong nói về sự ảnh hưởng của gia đình đến cuộc sống tại buổi giao lưu. Video: Tân Cao

Ca sĩ tên thật là Han Jae Jun, được một gia đình họ Kim nhận nuôi khi ba tuổi do bố mẹ ruột ly hôn, gia cảnh khó khăn, sau đó đổi tên là Kim Jae Joong. Anh lớn lên cùng tám chị gái nhưng đến năm 20 tuổi mới biết mình là con nuôi.

Sao Hàn nói tự hào khi quy mô gia đình ngày càng lớn. Các chị của anh đều đã kết hôn, sinh con. "Chính sự đông đúc về con cháu nên tôi không bị bố mẹ giục lấy vợ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với họ vì đến nay vẫn chưa thể ổn định cuộc sống cá nhân", Kim Jae Joong nói thêm.

Ca sĩ Kim Jae Joong mặc phong cách đơn giản tại buổi giao lưu. Ảnh: JS Media

Trong hai tiếng của show nhạc, Kim Jae Joong khuấy động sân khấu với nhiều nhạc phẩm gắn liền tên tuổi như Nobody like you, Good news, Dream party, I am U. Ca sĩ nói từng diễn Summer J tại nhiều sân khấu nhưng chưa nơi nào mang đến không khí sôi động như Việt Nam. Khi âm nhạc bài I'll protect you vang lên, fan đồng loạt giơ cao banner, đèn led cầm tay, rồi hát vang. Theo nhiều khán giả, đây là món quà FC chuẩn bị để tặng Jae Joong nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt. Một số ca khúc trong album mới cũng được ca sĩ chọn thể hiện dịp này.

Kim Jae xúc động nói: "Tôi không nghĩ các bạn lại hát tiếng Hàn giỏi như vậy" kèm theo câu nói bằng tiếng Việt "Cảm ơn rất nhiều". Cuối chương trình, anh đi một vòng tặng hoa. Ca sĩ cũng nhận lại món quà của fan như gấu bông, đèn ông sao phiên bản nhỏ dịp Tết Trung thu.

Với nhiều người, Kim Jae Joong giữ được sức hút sau hai thập niên theo đuổi nghệ thuật nhờ tài năng, sự gần gũi. Khán giả Hải Yến, 35 tuổi, nói: "Phong độ trong giọng hát, vũ đạo, cùng cách nói chuyện dễ thương là yếu tố khiến anh ấy có lượng fan đông".