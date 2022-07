Ba LanKim Duyên khoe sắc vóc qua hai phần thi áo tắm và dạ hội ở bán kết Miss Supranational, ngày 12/7.

71 người đẹp trải qua hai phần thi, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên thuộc nhóm trình diễn cuối. Ở phần bikini, Kim Duyên bước ra trong tiếng cổ vũ của khán giả. Cô catwalk tự tin, xoay người tạo dáng. Cô trang điểm màu son nổi, để tóc xõa tự nhiên.

Kim Duyên diễn bikini ở bán kết Miss Supranational Phần thi áo tắm của Kim Duyên. Video: Miss Supranational

Phần thi dạ hội, người đẹp mặc thiết kế do Lê Thanh Hòa thực hiện. Trang phục chất liệu xuyên thấu, đính đá khắp thân, có chi tiết cắt xẻ tạo phong cách gợi cảm.

Trước đêm thi, Kim Duyên cho biết sức khỏe không tốt nhưng cố gắng tham gia tổng duyệt. Cô đau bao tử hai ngày qua, chỉ ăn cháo, uống thuốc. Hiện tình trạng của người đẹp đã tốt hơn. Cô nói hài lòng về các phần trình diễn, vui vì bán kết diễn ra lúc 1h sáng (giờ Hà Nội, ngày 13/7) nhưng nhiều khán giả vẫn thức để theo dõi, ủng hộ.

Kim Duyên diễn dạ hội xuyên thấu ở bán kết Miss Supranational Kim Duyên diễn dạ hội ở bán kết. Video: Miss Supranational

Kim Duyên đã trải qua hai tuần ở cuộc thi. Tại "Supra Model" ngày 2/7, cô đạt thành tích top 11 (chưa có kết quả chung cuộc) và thắng giải "Supra Model of Asia". Ở vòng bán kết phần thi phụ "Supra Chat", Kim Duyên mắc lỗi về kiến thức do không nghe rõ câu hỏi của MC nhưng vẫn vào top 10, tiếp tục tranh tài ở chung kết. Hiện người đẹp còn phần thi quan trọng "Trang phục dân tộc", sẽ mặc thiết kế "Hùng ca biển cả" do Lê Long Dũng, Thân Nguyễn An Kha thực hiện, nặng 30 kg.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, sinh năm 1995, quê Cần Thơ. Năm 2019, cô là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó thi Miss Universe 2021, vào Top 16 chung cuộc.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn được quan tâm trên thế giới, diễn ra thường niên do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA), trụ sở ở Panama điều hành. Cuộc thi năm nay bắt đầu ngày 27/6 ở Ba Lan, có 70 thí sinh tranh tài. Đương kim hoa hậu Chanique Rabe, đến từ Namibia, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm ở chung kết ngày 15/7.

Tân Cao