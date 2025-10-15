Kim Dung sáng tạo chiêu thức võ công nhờ đọc sách

Sinh thời, tác gia Trung Quốc Kim Dung cho biết nếu phải chọn giữa ngồi tù mà được cho đọc sách hoặc ngược lại, ông thà ngồi tù.

Ngày 30/10 năm nay là dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất Kim Dung (1924-2018). Theo Wenhuibao, những năm qua, tinh thần tiểu thuyết của ông được truyền bá qua nhiều hình thức như phim truyền hình, điện ảnh, game, sân khấu kịch.

Tính cách, kiến giải về võ hiệp của Kim Dung từng được ông trả lời độc giả tại sự kiện năm 2006 - một những lần hiếm hoi nhà văn xuất hiện công khai cho đến khi qua đời. Bấy giờ, ông được mời trò chuyện với fan trong khuôn khổ triển lãm sách thường niên ở Hong Kong.

Tác giả Kim Dung bên bức tường khắc tên các tiểu thuyết của ông tại Bảo tàng Văn hóa Hong Kong. Ảnh: Wenhuibao

Theo trang Master Insight, Kim Dung mở đầu chương trình: "Nếu tôi nói không hay, tôi xin lỗi mọi người. Với những câu hỏi của các bạn, tôi sẽ trả lời nếu đủ hiểu biết. Trường hợp chưa đủ hiểu, về nhà tôi sẽ tra cứu rồi nghĩ cách trả lời các bạn sau". Sự khiêm tốn của bậc thầy văn đàn Trung Quốc nhận lại tràng pháo tay vang dội.

Đọc sách là niềm vui lớn nhất với ông. "Nếu phải chọn giữ hai điều: một là ngồi tù 10 năm nhưng được đọc sách; hai là được tự do song không được đọc sách, tôi sẽ chọn ngồi tù", Kim Dung nói. Nhờ nghiền ngẫm nhiều loại sách từ cổ chí kim, nhà văn giàu trí tưởng tượng, tăng kiến thức, nhờ vậy nghĩ ra các chiêu thức võ công để đưa vào tiểu thuyết.

Lưu Diệc Phi đóng cảnh võ trong Thần điêu đại hiệp Lưu Diệc Phi đóng Tiểu Long Nữ trong phim "Thần điêu đại hiệp". Video: Bilibili

Nhà văn giải thích xuyên suốt sự nghiệp, ông muốn mượn hình thức tiểu thuyết để thể hiện tinh thần hiệp nghĩa và mong tinh thần đó được kế tục. Trong sách của ông, hiệp sĩ là người làm điều tốt cho dân lành.

Một độc giả hỏi Kim Dung lý do sửa tình tiết ở các tác phẩm của mình, Kim Dung đáp trước đây sáng tác truyện để đăng trên Ming Pao, tờ báo do ông sáng lập. Giai đoạn đó mỗi ngày ông viết 2.000-3.000 từ để sáng sớm hôm sau ra báo. Thời gian quá gấp nên không tránh khỏi có những đoạn thiếu logic hoặc không hợp lý. Chẳng hạn, trong truyện Thần điêu đại hiệp, Dương Quá dùng tay phải đỡ kiếm nhưng lại bị chém đứt tay trái. Những chi tiết bất hợp lý này được ông sửa lại khi tái bản.

Các tiểu thuyết Kim Dung hàng trăm lần được cải biên thành phim điện ảnh, truyền hình. Nhà văn cho biết khó chịu khi biên kịch thay đổi nội dung truyện của ông. "Nếu cải biên nguyên tác của tôi, sửa càng ít càng tốt, tốt nhất là đừng sửa cốt truyện. Thi thoảng gặp trường hợp bản quyền bán rồi, đến lúc lên phim hoàn toàn khác. Điều đó giống như bạn gửi con cho người khác trông hộ, tới lúc đón về thấy con không phải thiếu đi một cái tay một cái chân mà là mọc thừa một tay một chân", nhà văn nói.

Lần nói chuyện này của Kim Dung lập kỷ lục trong 17 năm của sự kiện triển lãm sách khi ông là nhà văn thu hút người tham gia đông nhất. Ban đầu, ban tổ chức chuẩn bị 5.000 ghế ngồi cho độc giả, nhưng lượng người đến vượt 7.000, nhiều người ngồi dưới nền.

Tác giả Kim Dung. Ảnh: Wenhuibao

Kim Dung sinh ngày 10/3/1924 tại Chiết Giang, tên thật Tra Lương Dung. Ông xây dựng thế giới võ hiệp trong 15 bộ tiểu thuyết, như Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Lộc Đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ. Theo Hongxing News, Kim Dung là tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất, ở đâu có người Hoa, ở đó có tiểu thuyết của ông. Theo Straits Times, hơn 300 triệu bản sách truyện Kim Dung được bán ra toàn thế giới. Tác giả qua đờinăm 2018 vì tuổi cao, sức yếu.

Tiểu thuyết Kim Dung có sức hấp dẫn lớn với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Trong cuốn tùy bút Kim Dung giữa đời tôi, nhà văn Vũ Đức Sao Biển từng viết: "Bút lực của Kim Dung rất hùng hậu. Mỗi tác phẩm là một bộ (thường trên 10 quyển, trung bình khoảng 500-600 trang một quyển). Về mặt trước tác, tác phẩm của ông đồ sộ hơn bất cứ nhà văn nào khác. Bút pháp của ông lôi cuốn, hấp dẫn người đọc một cách lạ lùng. Và hệ thống kiến thức của ông từ y học đến địa lý, lịch sử, võ thuật, tâm lý, bệnh học, tôn giáo hoàn chỉnh một cách vô song".

Nghinh Xuân (theo Master Insight)