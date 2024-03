Kim diệt tủy răng rơi vào đường tiêu hóa bé trai

Thái NguyênTrong lúc được nha sĩ xử lý tủy răng, bé trai 8 tuổi hiếu động khiến chiếc kim diệt tủy rơi vào đường tiêu hóa suýt gây thủng ruột.

Ngày 14/3, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết bé đau khó chịu bụng, nôn, đi ngoài phân đen. Ê kíp gây mê và nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng bệnh nhân, phát hiện chiếc kim nằm dưới khúc III tá tràng và gắp ra thành công.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà, thành viên kíp nội soi, nói rằng quá trình lấy dị vật hết sức khó khăn do chiếc kim đã mắc trong ruột khá lâu và sâu, nguy cơ cây kim đâm thủng hoặc gây thương tích cho bất kỳ bộ phận tiêu hóa nào.

Sau khi chiếc kim được ra khỏi cơ thể, bệnh nhi sức khỏe ổn định, hồi phục. Kim diệt tủy là loại kim có một dầu dài được nha sĩ đưa vào hốc tủy răng để lấy toàn bộ hoặc một phần tủy ra ngoài, sau đó trám bít răng lại để chữa sâu răng.

Quá trình chữa tủy răng cho trẻ nhỏ thường rất khó khăn do hầu hết cháu hiếu động, chưa có ý thức hợp tác và thường giãy giụa khiến nha sĩ không kịp phản ứng, dị vật lọt vào họng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo trước khi điều trị cần làm công tác tư tưởng cho bệnh nhi, giúp cháu ổn định tâm lý và hợp tác, chịu nằm yên trong suốt quá trình tiến hành thủ thuật để đảm bảo an toàn.

Thúy Quỳnh