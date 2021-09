Kim cương tưởng niệm từ tro cốt và tóc người đã khuất

Những viên kim cương tưởng niệm của hãng Algordanza tại Thụy Sĩ được chế tác từ carbon trích xuất trong tro cốt hoặc tóc của người đã khuất.

Kim cương tưởng niệm là trào lưu không còn xa lạ tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong... Nhưng tại Việt Nam, đây là một khái niệm tương đối mới mẻ và hứa hẹn sẽ trở thành trào lưu trong tương lai gần.

Kim cương mang giá trị vĩnh cửu, một cách độc đáo để tưởng niệm người đã khuất.

Khái niệm

Kim cương tưởng niệm được chế tác từ carbon trích xuất trong tro cốt hoặc tóc của người đã khuất nhằm mục đích lưu giữ lại kỷ niệm về người thân yêu. Đó cũng là một cách để người thân luôn hiện diện, trong một hình thức gần gũi và quý giá nhất.

Một trong những lý do khác khiến khách hàng tìm tới dịch vụ chế tác kim cương từ tro cốt là vấn đề kinh tế bởi biến tro cốt thành kim cương rẻ hơn chi phí mai táng tại một nghĩa trang. Ngoài ra còn có một trường hợp khác, đó là người đã khuất sống một mình ở nơi cách xa quê hương và họ sợ rằng không ai chăm sóc cho ngôi mộ nếu họ được chôn cất.

Các viên kim cương đều có sắc xanh rất đặc trưng, màu xanh này được quyết định do một số chất của cơ thể khi hỏa thiêu.

Quy trình sản xuất

Tiếp nhận tro cốt

Trong quá trình hỏa thiêu, một lượng carbon lớn được thoát ra dưới dạng khí ga carbon dioxide và chỉ còn khoảng 0,5 - 2,5% còn sót lại trong tro cốt. Vì vậy, để chế tác kim cương tưởng niệm cần ít nhất khoảng 500g tro cốt. Còn đối với tóc, thành phần của tóc chứa khoảng 50% là carbon. Để chế tác nên ít nhất một viên kim cương tưởng niệm, khách hàng chỉ cần cung cấp 5g tóc.

Chiết xuất carbon

Khi bạn gửi tro cốt người thân của mình, bước đầu tiên của quy trình là tinh chế tro thành carbon ở dạng than chì. Điều này là cần thiết vì hầu hết carbon bị đốt cháy trong quá trình hỏa táng, chỉ để lại các muối cacbonat. Cacbonat là những liên kết phân tử rất bền giữa carbon và một nguyên tố khác như canxi hoặc oxy. Các liên kết phân tử này quá bền để bị đốt cháy dưới dạng khí oxy hóa trong quá trình hỏa táng. Để lọc ra được tinh chất carbon, người chế tác sử dụng môi trường nhiệt cao (từ 2.500 - 2.700 độ C), không có oxy và khí trơ. Mục đích là phá vỡ liên kết phân tử của cacbonat và đốt cháy mọi thứ khác trong đống tro cốt để chỉ còn lại carbon ở dạng than chì (còn gọi là graphite).

Ép kim cương

Sau khi tạo ra được than chì (graphite) từ carbon trong tro cốt hoặc tóc, graphite sẽ được đặt vào khuôn ép kim cương riêng biệt. Khuôn ép kim cương gồm 25 lớp được sắp xếp lắp ráp tỉ mỉ bằng tay từ đội ngũ chuyên gia của Thụy Sĩ. Các hạt tinh thể kim cương (diamond seed crystal) được đặt chung vào cùng bột than chì (graphite) trong khuôn để bổ trợ quy trình hình thành kim cương.

Khi khuôn ép sẵn sàng, khuôn sẽ được đưa vào máy HPHT (High Pressure-High Temperature). Máy HPHT là môi trường khép kín mô phỏng lại toàn bộ điều kiện trong tự nhiên để hình thành nên kim cương trong lòng trái đất. Nhiệt độ trong máy HPHT là 2.500 độ C và áp suất tương đương 1.450 ksi (khoảng 101945.1 kg/cm2).

Máy HPHT tạo môi trường khép kín mô phỏng lại toàn bộ điều kiện nhiệt độ và áp suất để hình thành kim cương tự nhiên.

Thay vì lưu trữ tro cốt theo cách đơn thuần, công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt là một cách riêng để nói lời vĩnh biệt với người thân yêu. Kim cương sau khi được tạo ra có thể gắn lên nhẫn, dây chuyền hoặc cất giữ trong một chiếc hộp gỗ quý từ Algordanza. Khách hàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người thân đã khuất mãi mãi bên cạnh mình.

Algordanza là một trong những hãng tiên phong trong ngành sản xuất kim cương tưởng niệm và vận hành phòng thí nghiệm riêng để phát triển kim cương từ tro cốt. Trên thế giới có ít nhất 5 công ty cung cấp dịch vụ biến tro cốt người chết thành kim cương. Trong đó, Algordanza tại Thụy Sĩ đem tới dịch vụ này ở 33 quốc gia trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Sơn trở thành đối tác của Công ty Algordanza mang đến cho người Việt những viên kim cương tưởng niệm quý giá.

(Nguồn ảnh: Công ty Algordanza)