Kim Bum hút fan khi trở lại Việt Nam

Sáng 29/8, anh có mặt tại một sự kiện thời trang, tham gia talk show về chủ đề làm đẹp giữa thời đại AI. Thông tin Kim Bum trở lại Việt Nam được ban tổ chức tiết lộ hồi tháng bảy, nhận sự quan tâm của fan.
Ngôi sao Hàn Quốc gây chú ý khi bước vào sự kiện. Video: Chum Chum
Kim Bum tạo dáng hình trái tim gửi đến khán giả đang gọi tên anh. Ở tuổi gần 40, anh được nhiều người khen về phong độ ngoại hình.
Khi giao lưu, diễn viên chia sẻ bí quyết giữ vẻ ngoài tươi trẻ giữa lịch trình bận rộn là chú trọng chăm sóc da mỗi ngày. Anh cho biết giữ chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục, sử dụng các loại mỹ phẩm uy tín.
Đến Việt Nam lần thứ hai, diễn viên nói giữ nguyên tâm trạng háo hức, cùng đó bất ngờ trước sự thay đổi hiện đại của TP HCM. Anh mong chờ thưởng thức lại các món như phở, bánh xèo.
Gần 1.000 khán giả có mặt từ sớm tại địa điểm diễn ra chương trình để cổ vũ Kim Bum.
Một nhóm bạn trẻ cho biết chờ ngày "chàng Gốm" của Vườn sao băng quay lại đã lâu. Lần gần nhất anh đến Việt Nam là hồi 2013 để quảng bá cho phim điện ảnh Bàn tay ngoại cảm.
Khuya 28/8, Kim Bum đáp chuyến bay muộn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng trăm fan xếp hàng giữa đêm chờ đón anh. Kim Bum diện trang phục năng động, không đeo khẩu trang, thoải mái tiến lại gần để giao lưu với đám đông.
Kim Bum, 36 tuổi, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh từng gây ấn tượng với vai diễn trong phim Fly High (Bay cao), East of Eden (Phía đông vườn địa đàng), Death Bell (Hồi chuông tử thần), Hellcats (Đội cổ vũ trong mơ). Năm 2009, Boys Over Flowers đưa tên tuổi Kim Bum vang xa khắp thị trường châu Á, trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ.
Không khí fan Việt chào đón Kim Bum tại sân bay. Video: Huy Hậu
Diễn xuất của Kim Bum trong Vườn sao băng năm 2009. Video: KBS
Tân Cao
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp