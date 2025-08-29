Kim Bum hút fan khi trở lại Việt Nam

Khi giao lưu, diễn viên chia sẻ bí quyết giữ vẻ ngoài tươi trẻ giữa lịch trình bận rộn là chú trọng chăm sóc da mỗi ngày. Anh cho biết giữ chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục, sử dụng các loại mỹ phẩm uy tín.

Đến Việt Nam lần thứ hai, diễn viên nói giữ nguyên tâm trạng háo hức, cùng đó bất ngờ trước sự thay đổi hiện đại của TP HCM. Anh mong chờ thưởng thức lại các món như phở, bánh xèo.