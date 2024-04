Kiều Trinh: 'Tôi hạnh phúc khi rời phố về quê sống'

Diễn viên Kiều Trinh nói thấy cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ hơn khi đưa hai con nhỏ về quê sinh sống, làm nông, chăm cha già.

Sau hai năm vắng bóng, nghệ sĩ nói về cuộc sống và công việc dịp đóng phim Duyên của đạo diễn Nguyễn Phương Điền và một dự án mới của đạo diễn Hàm Trần.

- Ở tuổi trung niên, cuộc sống chị thế nào khi làm mẹ đơn thân của ba con?

- Con gái lớn của tôi - Thanh Tú - đã dọn ra ngoài sống riêng tại TP HCM. Hai con nhỏ - Kỳ Phong, 13 tuổi, Thanh Thu, bảy tuổi, cùng tôi về quê Bình Phước được 5 năm rồi. Việc thay đổi môi trường cho tôi trải nghiệm lại những niềm vui giản dị tuổi thơ. Giờ tôi là nông dân chính hiệu. Nếu không đi đóng phim, mỗi sáng, tôi đưa con đi học sau đó về cầm cuốc làm vườn, nấu nướng. Lúc đầu tôi về quê tránh dịch nhưng không ngờ quyết định ở luôn đến giờ.

Những ngày đầu tôi chưa quen lao động chân tay nên bị say nắng, rộp da tay vì cuốc đất. Giờ thì tôi quen nhịp sống ở quê, mê làm vườn, tưới cây, cho cá ăn đến nỗi quên cả đón con (cười). Mẹ tôi đã mất, còn cha già hơn 80 tuổi bị tai biến nên đi lại khó khăn, mắt bị mờ. Từ ngày tôi về ở cùng đến nay ông vui hơn rất nhiều.

Kiều Trinh trong bộ ảnh mới đón tuổi 48 hôm 18/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Điều gì khiến chị quyết định rời thành phố về quê?

- Tôi thấy việc về quê sinh sống là đúng đắn. Lúc đầu, nhiều đêm tôi bị mất ngủ vì bé út sẽ không có điều kiện học môn ballet yêu thích. Tuy nhiên, ở đây tôi có anh chị em bên cạnh, hỗ trợ chăm sóc hai bé. Điều quan trọng hơn, tôi có thể gần gũi chăm sóc cha.

Từ ngày về Bình Phước, tính tình tôi thay đổi nhiều. Cuộc sống bề bộn ở Sài Gòn khiến tôi hay cáu mỗi khi gặp chuyện không vui. Giờ tôi được thừa hưởng mảnh đất của ông bà, cha mẹ để lại, sống giữa thiên thiên, thấy bình thản hơn, không còn áp lực kinh tế như khi ở thành phố. Sức khỏe của tôi cũng tốt hơn trước, không bệnh lặt vặt.

Về quê sống, tôi vẫn giữ lại căn nhà thuê ở quận 4, tiện cho việc ăn ở mỗi khi nhận dự án phim mới. Tiền thuê nhà cũng như chi phí lo cho gia đình cũng tốn khoảng 30-40 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi vẫn kham được.

Cuộc sống làm nông của Kiều Trinh Cuộc sống làm nông của Kiều Trinh. Video: Nhân vật cung cấp

- Chị kiếm thu nhập từ đâu để lo cho cuộc sống?

- 20 năm qua tôi đóng nhiều phim nhưng không dư dả bởi một thân lo cho ba con. Khi sinh bé thứ hai, tôi bị stress trong vài năm. Lúc đó, ai mời gì cũng đóng, sợ bỏ qua không có tiền lo cho con.

Thu nhập chính của tôi vẫn là làm diễn viên. Năm ngoái không có phim để đóng, tôi đành trồng trọt, chăn nuôi sống qua ngày. Thiếu tiền thuốc thang cho cha, tôi mượn từ bên ngoài, giao kèo chủ nợ sẽ trả khi có phim mới.

Hiện nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi nhưng không còn quá nặng nề như trước đây. Sau dịch, tôi hiểu về giáo lý đạo Phật, biết cách buông bỏ: "Vui cũng do mình, buồn cũng do mình, sao không chọn vui mà sống. Nặng cũng do mình, nhẹ cũng do mình vậy tại sao không chọn cách sống nhẹ nhàng". Tôi nghĩ biết đủ là được bởi "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Mỗi khi có hợp đồng đóng vai tuyến chính, tôi để dành thù lao lo liệu mọi thứ. Tôi thấy hạnh phúc khi nuôi được gia đình tuy còn nhiều vất vả.

- Điều gì khiến chị lo lắng nhất hiện nay?

- Con gái lớn - Thanh Tú - từng nối nghiệp mẹ nhưng quyết định từ bỏ đóng phim sáu năm qua, tập trung việc học cũng như tìm hạnh phúc riêng. Hiện cuộc sống của Thanh Tú ổn định nên tôi không còn phải lo lắng gì. Con thứ hai - Kỳ Phong - được mọi người biết đến khi đóng vai Cò trong Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh. Cậu nhóc đang rèn luyện thêm nhiều kỹ năng để có thể theo đuổi đam mê diễn xuất song song với việc học hành. Hiện bé cũng được mời casting cho một dự án nước ngoài. Bé út chỉ mới bảy tuổi, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Bé đọc, viết chưa rành nhưng có thể thuộc tất cả bài hát trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Tôi lo không thể tạo điều kiện tốt nhất để hai con nhỏ phát triển và theo nghề một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, dẫu biết quy luật "cha mẹ già như chuối chín cây" nhưng tôi vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của đấng sinh thành và mong ông có thể sống lâu cùng con cháu.

Kiều Trinh bên hai con dịp Tết 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị nghĩ gì về hạnh phúc của bản thân?

- Làm mẹ đơn thân hơn 20 năm qua, tôi thấy có khi lại tốt vì có thể tự quyết định mọi chuyện trong gia đình mà không bị bạn đời can thiệp.

Mấy năm nay tôi không còn nghĩ đến ai. Các con luôn ủng hộ mẹ có bạn trai nhưng tôi không thích. Theo tôi, khó có người đàn ông nào chịu chia sẻ trách nhiệm nuôi cha bệnh tật, hai con nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và không mưu cầu hạnh phúc riêng nữa.

Kiều Trinh được biết đến từ vai Bân trong phim điện ảnh gây tiếng vang - Mùa len trâu - vào năm 2004. Bốn năm sau, chị tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vân trong Rừng đen. Kiều Trinh từng tham gia nhiều phim truyền hình như: Ngõ vắng, Gia tài bác sĩ, Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam. Chị trải qua ba lần đổ vỡ tình cảm, làm mẹ đơn thân của ba con.

Kiều Trinh trong phim "Mùa len trâu" Trích Kiều Trinh trong vai Bân phim "Mùa len trâu" phát hành năm 2004. Phim dựa trên tác phẩm "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam, do Nguyễn Võ Nghiêm Minh đạo diễn. Video: YouTube Phim hay điện ảnh

Hoàng Dung