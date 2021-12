Kiểu tóc mới của Elon Musk gây xôn xao

Nhiều người ví mái tóc mới của Musk có nét giống Kim Jong Un, còn số khác nói đây là dấu hiệu khủng hoảng tuổi trung niên.

Ngày 1/12, Elon Musk đáp chuyên cơ đến hội chợ nghệ thuật quốc tế Art Basel Miami (Mỹ) cùng cậu con trai một tuổi X Æ A-XII. Ngay lập tức, tỷ phú 50 tuổi trở thành tâm điểm với kiểu tóc cạo sát hai bên thái dương, trên đỉnh là mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, gợn sóng. Phía sau gáy cũng được húi sát lên cao.

Mái tóc mới của Musk đang gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Masericha

Maserich, người chụp tấm ảnh của Musk, so sánh ông với nhân vật phản diện trong phim khoa học viễn tưởng The Fifth Element. Trong khi đó, Dailymail nhận xét: "Tỷ phú lập dị chọn một tóc kiểu tóc rất kỳ quặc". Một số lại đùa rằng có lẽ Musk đã để cậu con trai một tuổi cắt tóc cho mình.

Trên Twitter, người dùng MysteryMike bình luận: "Ông ấy ngày càng giống kiểu Lex Luther". Cũng có ý kiến nói kiểu tóc khá giống lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phong cách mới của Musk cũng thành chủ đề "hot" trên Reddit, trong đó một số cho rằng ngay cả người đàn giàu nhất thế giới cũng không thoát khỏi "khủng hoảng tuổi trung niên".

Khác với những ồn ào truyền thông trước đây, lần này Musk im lặng và chưa phản hồi gì trước những bàn tán của cộng đồng mạng.

Tóc cũ của Elon Musk khi khởi nghiệp ở PayPal và kiểu tóc mới khi ông 50 tuổi. Ảnh: Rationaletienne

Đây không phải lần đầu chuyện mái tóc của CEO Tesla trở thành tâm điểm bàn tán của mạng xã hội. Năm 2018, nhiều trang truyền thông quốc tế tranh cãi về "khả năng Musk đã cấy tóc giả". Khi đó, nhiều người tỏ ra bất ngờ với mái tóc bồng bềnh của tỷ phú gốc Nam Phi bởi nó khác hoàn toàn với mái tóc có phần bị hói của ông khi còn làm việc ở PayPal.

Mỹ Quyên