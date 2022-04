Kiều nữ nhiều lần trộm tiền của bạn

Đà NẵngĐỗ Thảo Uyên, 23 tuổi, khai là người mẫu ảnh, đang bị công an điều tra hành vi thường xuyên trộm tiền của người bạn ở cùng phòng.

Công an quận Sơn Trà cho biết Uyên ở cùng phòng với một bạn gái cùng tuổi. Ngày 18/4, bạn Uyên đến công an phường An Hải Tây trình báo mất trộm hơn 63 triệu đồng tiền lương để trong túi xách ở nhà.

Cô cho biết việc mất tiền từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng nghĩ có thể đã tiêu vào một vài việc nên không để ý.

Thảo Uyên ở trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Trường

Tại hiện trường, công an phường không phát hiện dấu hiệu cạy phá cửa, lục lọi đồ đạc. Thời điểm xảy ra trộm không có người ra vào. Uyên do đó bị tình nghi.

Làm việc với công an, ban đầu Uyên từ chối nhưng sau nhiều giờ đã thừa nhận hành vi.

Uyên khai là người mẫu ảnh, từ Hà Nội vào Đà Nẵng làm việc gần 8 năm nay. Năm 2021, Uyên quen nạn nhân qua Facebook. Từ tháng 3, do ít nơi thuê làm người mẫu ảnh, túng tiền, Uyên đã 8 lần lấy trộm tiền, tổng cộng hơn 50 triệu đồng, lần nhiều nhất khoảng 10 triệu đồng.

Giữa tháng 4, Uyên lấy cùng lúc 63 triệu đồng nên bị nạn nhân phát hiện. Số tiền ăn trộm, Uyên khai dùng đến quán bar và nhiều tụ điểm.

Ngọc Trường