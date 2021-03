Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng phim hành động

Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Thu Trang tái hợp trong dự án hài - hành động "Chìa khóa trăm tỷ".

Teaser 'Chìa khoá trăm tỷ' Teaser "Chìa khóa trăm tỷ" - dự kiến ra rạp hè năm nay. Video: Orange Film.

Teaser phim - phát trưa 25/3 - giới thiệu vai Kiều Minh Tuấn với tạo hình giang hồ. Anh cảnh cáo một băng đảng trước khi xông vào hỗn chiến cùng đối thủ. Lý lịch của nhân vật được hé lộ phần nào qua lời thoại của một nữ đồng nghiệp (Thu Trang đóng). Video khép lại với cảnh nhân vật chính mặc trang phục tuềnh toàng giữa quán ăn, đối lập tạo hình ban đầu.

So với Chị Mười Ba 2 - phim đạt hơn 100 tỷ đồng do Võ Thanh Hòa đạo diễn, ở phim mới, anh tăng cường chất hành động xen lẫn tình tiết gây cười. Anh chọn Kiều Minh Tuấn và Thu Trang đóng chính do hợp tác với họ đã lâu. Đạo diễn nói: "Họ đều là người anh, chị thân thiết với tôi ngoài đời. Vì quá hiểu nhau rồi, quá trình quay phim diễn ra khá thuận lợi".

Dự án là phim thứ chín Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng chung, sau các phim Nắng (2016),789 Mười (2018), Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba 2 (2020)... Ở phim gần đây nhất - Chị Mười Ba 2, họ đối đầu nhau khi đóng vai thủ lĩnh của hai băng đảng.

Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng cặp trong "Chìa khóa trăm tỷ". Ảnh: Mar6.

Thu Trang sinh năm 1984, bắt đầu nghề diễn với vai trò nghệ sĩ hài. Sau thời gian đóng phim truyền hình, chị tham gia các tác phẩm điện ảnh như Để mai tính 2 (2014), Trúng số (2015), Em là bà nội của anh (2015), Nắng 1 và 2 (2016-2017), 798 Mười (2017), Tiệc trăng máu(2020)... Chị kết hôn diễn viên Tiến Luật năm 2011, có một con trai.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 tại Vũng Tàu, có vai diễn đầu trong Bụi đời Chợ Lớn. Sau đó, anh gây chú ý khi đóng Scandal: Hào quang trở lại (2014), Em chưa 18 (2017)...

Tam Kỳ