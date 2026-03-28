Kiều hối Đông Á hợp tác mở rộng dịch vụ tại Mỹ và Canada

Kiều Hối Đông Á cùng Western Union mở rộng dịch vụ chi trả kiều hối tại nhà ở Mỹ và Canada, giúp khách hàng tại Việt Nam nhận tiền nhanh, thuận tiện hơn

Sự kiện triển khai được tổ chức tại tòa nhà Vikki Bank (TP HCM), ngày 15/3, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên. Lần hợp tác này là bước tiếp nối thành công từ dịch vụ chi trả tại nhà ở thị trường Australia, triển khai từ cuối năm 2023.

Theo thông tin từ hai đơn vị, Công ty Kiều Hối Đông Á hiện là đối tác tiên phong tại Việt Nam triển khai dịch vụ chi trả kiều hối tại nhà cùng Western Union. Việc mở rộng dịch vụ sang thị trường Mỹ và Canada nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu kiều hối ngày càng tăng cao. Mỹ và Canada là một trong những thị trường kiều hối trọng điểm, đóng góp phần lớn nguồn tiền gửi về Việt Nam trong nhiều năm qua. Dịch vụ này mang lại sự tiện lợi cho khách hàng, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, cư dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, hoặc những khách hàng có nhu cầu nhận ngoại tệ mặt nhưng không thuận tiện di chuyển đến điểm giao dịch.

Đại diện hai bên tại lễ triển khai. Ảnh: Kiều hối Đông Á

Hiện dịch vụ chi trả tại nhà được triển khai trên phạm vi toàn quốc và hoạt động xuyên suốt, bao gồm cả cuối tuần và các ngày lễ. Tại các khu vực trung tâm thành phố lớn, khách hàng có thể nhận tiền trong khoảng ba giờ. Đối với các khu vực lân cận, việc chi trả được thực hiện trong ngày. Với những địa bàn xa hơn hoặc vùng sâu, vùng xa, thời gian chi trả được sắp xếp linh hoạt để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Bá Thiên, Tổng giám đốc Công ty Kiều Hối Đông Á, cho biết việc mở rộng dịch vụ từ thị trường Mỹ và Canada đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa hai bên. Theo ông, khách hàng của Western Union tại các thị trường này có thêm lựa chọn nhận tiền tại nhà thông qua hệ thống chi trả của Kiều Hối Đông Á. Công ty kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Western Union để phát triển thêm các dịch vụ trong thời gian tới.

Đại diện Western Union, ông Vince Tallent, Phó chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), cho rằng việc mở rộng dịch vụ là dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Western Union và Kiều Hối Đông Á đã xây dựng quan hệ hợp tác trong nhiều năm và tiếp tục hướng tới mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính xuyên biên giới thuận tiện cho khách hàng tại Việt Nam.

Theo ông Vince Tallent, Western Union sẽ tiếp tục phối hợp các đối tác tại Việt Nam để mở rộng mạng lưới dịch vụ. Mục tiêu của doanh nghiệp là duy trì khả năng kết nối tài chính xuyên biên giới và đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau.

Công ty Kiều Hối Đông Á hiện là đơn vị trực thuộc Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chi trả kiều hối tại Việt Nam và có mạng lưới dịch vụ trên nhiều địa phương. Năm 2025, công ty nhận giải thưởng "Best Remittance Service Providers Vietnam 2025" do Tạp chí International Finance trao tặng.

Western Union là tập đoàn dịch vụ tài chính và chuyển tiền quốc tế, hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Western Union có mặt hơn 30 năm và cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài và thân nhân trong nước.

Hoàng Đan