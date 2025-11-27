Kiều Duy trượt top 20 Miss International

Nhật BảnHoa hậu Kiều Duy nhận giải nhì ở phần thi trang phục dân tộc nhưng không vào top 20 chung cuộc Miss International 2025.

Cô cùng 79 thí sinh bước vào vòng cuối, đang diễn ra chiều 27/11 tại thành phố Tokyo. Kiều Duy được trao giải nhì phần thi Trang phục dân tộc với thiết kế Cửu Long ẩn vân, trình diễn hôm 16/11. Chiến thắng hạng mục này thuộc về người đẹp của Ghana.

Kiều Duy cho biết: 'Dù buồn và tiếc nuối, tôi thấy an ủi khi đón nhận sự động viên và tình cảm của khán giả".

Kiều Duy hô tên ở chung kết Miss International Màn giới thiệu của Kiều Duy ở chung kết. Video: MI

Hai tuần tại cuộc thi, Kiều Duy tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và các vòng thi phụ. Trong video phỏng vấn hơn ba phút do ban tổ chức đăng tải, Kiều Duy trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Cô trình bày Chạm - dự án sức khỏe bao gồm trao tặng tủ thuốc, vật tư cho trạm y tế tại vùng sâu vùng xa, giúp người dân có thuốc và hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp. Người đẹp xây dựng ý tưởng dựa theo mục tiêu thứ ba trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hiện cô trao tặng nhiều tủ thuốc (loại thuốc không kê đơn) và vật dụng y tế tại các địa phương thuộc Tây Ninh, Điện Biên.

Kiều Duy nói về tủ thuốc nhân ái tại Miss International Phần thi phỏng vấn của Kiều Duy. Video: MI

Trong cuộc phỏng vấn, Kiều Duy còn nhấn mạnh về ẩm thực, cảnh quan, sự thân thiện của con người - những điểm nhấn hút khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam. Người đẹp xúc động nhắc về mẹ trước câu hỏi: "Nếu có thể hoán đổi với người khác trong một ngày, bạn sẽ chọn ai?". Người đẹp kể thường nhận tin nhắn "mẹ nhớ con" hay câu hỏi "con đang làm gì?". Cô cho biết có lúc chưa thể hiểu hết tình cảm mà phụ huynh dành cho mình nên muốn hóa thân thành mẹ để cảm nhận rõ hơn.

Kiều Duy nói về tủ thuốc nhân ái tại Miss International Kiều Duy thi trang phục dân tộc và dạ hội tại Miss International lần thứ 63. Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Kiều Duy, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Cô cao 1,69 m, số đo hình thể là 88-63-90 cm. Kiều Duy từng giành giải Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam hồi tháng 12/2024. Cuối tháng 10, cô nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi của Đại học FPT Cần Thơ.

Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Cuộc thi hướng đến tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trao vương miện cho người kế nhiệm ở mùa thi thứ 63.

Tân Cao