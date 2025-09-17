Việt NamVideo hai người chơi pool 9 bi nhưng dùng các bi màu để bắn chạm bi trắng trước khi rơi xuống lỗ, thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Trong video, hai người chơi luân phiên đánh với nhiệm vụ đưa các bi màu xuống lỗ giống như pool 9 bi. Nhưng điểm khác là họ phải đánh bi màu vào bi trắng, để bi màu rơi xuống lỗ. Vì thế, bi màu trở thành bi cái, còn bi trắng lại là bi chạm giống như carom.

Kiểu chơi billiards ngược đời gây chú ý Kiểu bắn billiards ngược đời.

Kiểu bắn billiards này đòi hỏi khả năng điều cái từ các cơ thủ, để đưa nó xuống lỗ. Còn bi trắng cũng cần được tính toán để lăn tới gần lỗ góc, giúp việc đánh bi màu tiếp theo trở nên thuận lợi hơn. Trong hai video, hai người chơi chỉ mất hơn hai phút để đưa toàn bộ 9 bi xuống lỗ. Video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem sau hai ngày đăng trên Facebook.

Đây là biến thể của pool, có nhiều tên gọi khác nhau. Những tên phổ biến của nó là "loop pool", hoặc "reverse pool", có nghĩa là pool ngược chiều. Bởi bi cái trở thành bi chạm, còn bi màu lại thành bi cái.

Trên mạng xã hội quốc tế như Reddit, video này cũng thu hút hơn 10.000 lượt xem chỉ sau hai tiếng. Mỗi người bình luận đều có cách gọi khác nhau về thể loại này, như "Philadelphia", "carom pool", "Polish pool", "Russian pool" hay "Irish pool". Điều đó có nghĩa thể loại này cũng phổ biến ở nhiều quốc gia.

Điểm chung ở các bình luận là người chơi cảm thấy thú vị với thể loại này, và có thể xem xét thử đánh để "đổi gió". "Tôi đã xem nhiều video Efren Reyes đánh thể loại này. Tôi cũng đã thử chơi và rất thích", tài khoản jlaz_83 bình luận trên Reddit.

Pool 9 bi là thể loại billiard nổi tiếng trong các billiard lỗ, nơi cơ thủ sẽ lần lượt đánh các bi đánh số từ 1 đến 9 xuống lỗ. Để đánh được bi tiếp theo một cách thuận lợi, cơ thủ phải biết điều cái đến vị trí thích hợp cho cú đánh. Theo Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, cả nước có khoảng 200.000 người chơi billiards thường xuyên mỗi năm.

Xuân Bình