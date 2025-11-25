Kiều Anh: 'Tôi hạ tiêu chuẩn chọn bạn đời'

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, diễn viên Kiều Anh cho biết hạ tiêu chuẩn chọn bạn đời nhưng vẫn tôn thờ tình yêu lý tưởng.

Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống dịp đóng vai Ánh - người phụ nữ thường làm nũng chồng con, trong phim Gia đình trái dấu - sẽ phát sóng từ ngày 1/12.

Trailer phim 'Gia đình trái dấu' Kiều Anh (xuất hiện từ 0:05) trong trailer "Gia đình trái dấu". Video: VFC

- Chị lấy cảm xúc từ đâu để hóa thân người đàn bà trẻ con trong series của đạo diễn Vũ Trường Khoa?

- Tôi thấy ở Ánh có bóng dáng chính mình thuở 18, nên đã dùng những ký ức ấy làm chất liệu. Khi ấy, tôi yêu một người hơn mình bảy tuổi, là mối tình đầu. Anh ấy che chở, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Anh không bao giờ nặng lời với tôi, đi đâu cũng khoe về bạn gái. Thế nhưng cuối cùng chúng tôi lại không đến được với nhau. Lúc đó, tôi còn quá trẻ, chưa nghĩ đến cưới xin. Sau này, tôi trải qua mối tình khác rồi làm mẹ đơn thân. Tôi buộc phải mạnh mẽ hơn để đứng vững, làm điểm tựa cho con trai.

- Trải qua thăng trầm, giờ chị còn kỳ vọng gì ở tình yêu?

- Tôi nghĩ mình đặt ra những tiêu chuẩn khá cao với bạn đời. Tôi tự lập từ sớm. Tuổi trẻ, có những giai đoạn hiểu biết còn hạn chế, dẫn đến suy nghĩ chưa đúng đắn, xa thực tế. Vậy nên bây giờ khi nhìn thấy thế hệ sau có những vấp ngã, sai lầm, tôi rất đồng cảm bởi như các cụ ta đã nói: "Khôn đâu đến trẻ". Giờ tôi đã hạ đến 30-40% tiêu chuẩn ngày trước, nhưng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Bởi tôi vẫn tôn thờ một tình yêu lý tưởng, đại loại như hai người có thể sống chết vì nhau, có thể gắn bó từ sáng đến tối mà không chán. Tôi không thích lấy nhau về mấy bữa rồi bắt đầu cãi cọ vì việc này việc kia, từ gia đình, họ hàng đến con cái. Tôi nghĩ mình hơi hão huyền nhưng vẫn giữ quan điểm như vậy.

Diễn viên Kiều Anh ở tuổi 44. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- 12 năm làm mẹ đơn thân, chị trải qua những khó khăn gì?

- 14 tuổi, tôi rời Thái Nguyên xuống Hà Nội học trung cấp múa. Tuổi còn nhỏ mà đã xa gia đình, tôi đối mặt không ít nhọc nhằn. Bù lại, tôi sớm được chú ý nhờ ngoại hình và năng khiếu, những bước chân đầu đời cứ ngỡ được trải hoa hồng. Mọi thứ đẹp đến mức tôi không ngờ rằng sau này, cuộc đời sẽ cho mình một cú ngã đau đến vậy. Thời điểm đó, tôi còn quá non nớt, thiếu bản lĩnh, bố mẹ ở quê thì chân chất, không định hướng được nhiều. Nhìn lại, đôi lúc tôi nghĩ số phận mình hơi truân chuyên, có phần "hồng nhan bạc phận".

Giai đoạn khắc nghiệt nhất đến khi tôi gần 30 tuổi. Chia tay người yêu đã một thời gian thì tôi phát hiện mình mang thai. Tôi quyết định giữ con, dù biết điều đó đồng nghĩa với con đường đầy gian truân phía trước. Bố ủng hộ, còn mẹ thì phản đối vì lo tôi khổ. Quả thật, khi một đứa trẻ chào đời, cuộc sống người mẹ đổi khác hoàn toàn. Có thời điểm tôi phải gửi con về Thái Nguyên gần một năm để bươn chải kiếm tiền. Khi con cứng cáp hơn một chút, mọi thứ mới dần ổn định.

Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình có thể "hỏng đường chồng" nhưng lại gặp may ở đường con cái. Con trai là bờ vai vững chãi nhất của tôi. Từ nhỏ, con đã biết yêu thương và chăm sóc mẹ. Những ngày tôi đi quay về muộn, thấy mẹ ngủ mệt, con lặng lẽ giữ mọi thứ yên tĩnh. Chỉ cần nghe mẹ ho một tiếng, con lập tức chạy đi lấy nước. Vài năm gần đây, con thậm chí biết tự úp cháo, đút cho mẹ khi tôi ốm. Chính con đã giúp tôi bước qua nhiều ngày tháng chật vật nhất.

Kiều Anh trong 'Phía trước là bầu trời' Kiều Anh đóng cô sinh viên báo chí hiền lành trong "Phía trước là bầu trời". Video: VFC

- Chị kết nối với con trai ở tuổi sắp dậy thì thế nào?

- Trong mọi việc, tôi tôn trọng, đồng hành và lắng nghe chứ không ép buộc. Khi con còn nhỏ, dù nhận được nhiều lời mời cho bé đóng quảng cáo, tôi đều từ chối. Lúc bạn lớn hơn, tôi hỏi: "Khi xưa con bé quá và mẹ không thể tự quyết định thay con được. Giờ con bắt đầu nhận thức được cuộc sống rồi, có hoạt động này, con có muốn tham gia không?". Bạn ấy trả lời rằng không thích và mẹ đồng ý. Con không có hứng thú với nghệ thuật, thích nghiên cứu công nghệ thông tin, từng mày mò làm tranh trên mạng và kiếm được tiền đưa cho mẹ. Con vẫn rất thích xem phim mẹ đóng. Ở trường, con cũng tự hào khoe với các bạn mẹ là diễn viên.

Có những lúc, bạn ấy còn làm quân sư tình yêu cho mẹ. Con động viên tôi yêu đương, kết hôn nhưng dặn dò không được sinh em bé. Con đọc được nhiều thông tin về việc mang thai, sinh nở ở tuổi trung niên, sợ mẹ gặp biến chứng, nguy hiểm sức khỏe.

- Chị gặp thử thách gì với vai diễn mới trong "Gia đình trái dấu"?

- Nhân vật là một giáo viên dạy múa, nghề nghiệp tương đồng với tôi ngoài đời. Thế nhưng hơn 10 năm nay, tôi không biểu diễn nhiều nên cơ thể căng cứng. Tôi mất nhiều công sức tập luyện mỗi ngày để có những khuôn hình đẹp. Khoảng tám tập đầu, tôi diễn khá "lố", đoán sẽ bị khán giả ghét. Về sau, khi những lát cắt cuộc đời nhân vật được hé mở, tôi tin người xem sẽ dần hiểu và cảm thông cho nhân vật.

Kiều Anh sinh năm 1981 ở Thái Nguyên, đỗ vào ngành múa, Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) năm 14 tuổi. 17 tuổi, cô thường xuyên biểu diễn trong các chương trình phục vụ chiến sĩ biên phòng. 20 tuổi, cô bén duyên phim ảnh, được chọn vào vai Nhung phim Phía trước là bầu trời, đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Sau đó, Kiều Anh tham gia nhiều phim như May ơi là may (2003), Con đường khác (2005), Tình yêu chia sẻ (2006), Hai phía chân trời, Những công dân tập thể (2012). Có đôi mắt man mác buồn, cô còn đóng nhiều vai số phận long đong như Hà trong Giọt nước mắt muộn màng, Hoa phim Tình khúc Bạch Dương hay gần nhất là Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình. Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hà Thu