Kiệt tác 'Mùa xuân' của Claude Monet

Bức "Mùa xuân" do Claude Monet vẽ 151 năm trước được đánh giá cao bởi khả năng diễn tả ánh sáng và bóng tối.

Mùa xuân được họa sĩ sáng tác năm 1872, mô tả khoảnh khắc vợ đầu của ông - Camille Doncieux - đang ngồi đọc sách dưới tán cây tử đinh hương. Họa sĩ khắc họa khuôn mặt và hình dáng của Camille một cách tỉ mỉ, phức tạp. Theo Monetpaintings, tài năng của Monet được thể hiện trong việc không sử dụng màu pha trộn nhưng vẫn lột tả được ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng trên mặt cỏ và chiếc váy bằng vải muslin của cô gái.

"Tác phẩm là khung cảnh bình thường về cuộc sống gia đình nhưng việc vẽ ánh nắng trên tà váy, bóng tối do tán cây tạo ra khiến đây là một khung cảnh riêng tư", trang này viết.

"Mùa xuân" (1872), sơn dầu trên vải, kích thước 50x65,5 cm. Ảnh: Thewalters

Theo Bảo tàng Nghệ thuật Walters, cuối năm 1871, Claude Monet cùng vợ Camille Doncieux và con trai Jean chuyển đến sống tại Argenteuil - ngôi làng ở phía tây bắc Paris. Họa sĩ thường xuyên vẽ vợ, con trong vườn nhà hoặc các địa điểm lân cận. Bức họa được nhà buôn nghệ thuật Paul Durand-Ruel mua lại từ họa sĩ vào tháng 11/1872, sau đó trải qua nhiều lần đổi chủ. Tại triển lãm Trường phái ấn tượng lần thứ hai vào năm 1876, tranh được đặt tên là Người phụ nữ đọc sách. Năm 1903, tranh được nhà sưu tập Henry Walters mua lại và chuyển vào Bảo tàng Nghệ thuật Walters từ năm 1931 đến nay.

Chuyện tình bi kịch của Monet và Camille khiến tác phẩm thêm giá trị. Monet lần đầu gặp Camille vào năm 1865, khi cô mới 18 tuổi. Cô là người mẫu của ông và một số danh họa như Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir. Sau những lần làm việc chung, Monet nhanh chóng phải lòng cô gái kém mình bốn tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai bị gia đình họa sĩ phản đối. Họ phải sống trong cảnh nghèo khó, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì Monet đang ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, không kiếm được tiền.

Sau khi Camille sinh con trai đầu lòng Jean, cả hai chính thức kết hôn. Sức khỏe của cô cũng dần suy giảm. Phần lớn số tiền của họa sĩ kiếm được dùng để chữa bệnh cho vợ. Camille qua đời năm 1879, khi mới 32 tuổi, vì ung thư.

Theo Monet and his Muse: Camille Monet in the Artist's Life, vợ thứ hai của Monet - Alice Hoschedé - đã ra lệnh tiêu hủy những bức ảnh và đồ lưu niệm của Camille. Vì thế, hình ảnh của Camille hầu như chỉ tồn tại trong tranh của Monet.

Claude Monet (1840-1926) là họa sĩ tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Trong 86 năm, Monet đã sáng tác 2.000 bức họa, trong đó có rất nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn hoa nhà ông.

