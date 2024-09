Kiệt tác kinh thánh Tây Ban Nha ước tính hơn 5 triệu USD

Kinh thánh Shem Tov, ra đời thế kỷ 14, dự kiến đạt năm đến bảy triệu USD tại phiên đấu giá vào ngày 10/9.

Kinh thánh Shem Tov được chào bán trong phiên The Shem Tov Bible: A Masterpiece From the Golden Age of Spain của Sotheby's New York. Theo nhà đấu giá, tác phẩm do Rabbi Shem Tov Ibn Gaon thực hiện năm 1312 ở quê nhà Soria, Castile (trung tâm Tây Ban Nha ngày nay).

Sotheby's cho biết kinh thánh Shem Tov được bảo quản tốt đến nay. Ảnh: Sotheby's

Hiện vật dày 768 trang, được coi là kiệt tác nghệ thuật từ thời hoàng kim của Tây Ban Nha. Sau khi Rabbi Shem Tov qua đời, kinh thánh được Sar Shalom ben Phinehas - nhà lãnh đạo Do Thái ở Baghdad (Iraq) vào thế kỷ 14 mua lại. Theo thông tin từ Sotheby's, tác phẩm đã ở Trung Đông hàng trăm năm, có thể được phục hồi trong thời gian này.

Kinh thánh xuất hiện trở lại ở Tunisia vào năm 1868. Lúc này, một học giả Do Thái nổi tiếng tên Eliezer Ashkenazi cố gắng sở hữu nhưng không thành. Năm 1909, nhà sưu tập David Solomon Sassoon (1880-1942) mua từ một gia đình ở Libya. Sau khi nhà Sassoon bán hiện vật vào năm 1984, cuốn kinh thánh được trưng bày trong các cuộc triển lãm ở Amsterdam, Berlin, New York và Dallas suốt những năm 1990.

The Value nhận định ngoài khía cạnh lịch sử, điều khiến tác phẩm mang giá trị đặc biệt là phần minh họa. Ví dụ ở trang 760, bộ ba mái vòm hình móng ngựa bằng vàng xuất hiện ngay đầu là hình ảnh phổ biến trong kiến trúc Moorish - một biến thể của kiến trúc Hồi giáo - ở Tây Ban Nha.

Bà Sharon Liberman Mintz, chuyên gia cao cấp quốc tế về Judaica (sách văn học hoặc lịch sử liên quan người Do Thái, đạo Do Thái) của Sotheby's khẳng định: "Kinh thánh Shem Tov là một phần thiết yếu của lịch sử tôn giáo, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải Kinh thánh Hebrew một cách trung thực, chính xác như chúng ta hiểu ngày nay''.

Phương Linh