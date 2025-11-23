Kiệt sức vì đi làm xa nhất thế giới

Người Hàn Quốc mất trung bình 108 phút mỗi ngày để di chuyển tới công sở, cao gấp đôi mức trung bình thế giới, dẫn đến tình trạng kiệt sức và cô đơn kéo dài.

Lee Han-soo, kỹ sư công nghệ thông tin 34 tuổi, dành gần 2,5 giờ mỗi ngày để di chuyển từ nhà ở ga Namhansanseong đến văn phòng gần Đại học Hongik (Seoul). Dù đã quen với lịch trình này, Lee thừa nhận anh luôn trong trạng thái "hoàn toàn kiệt sức". Về đến nhà, anh thường chỉ kịp ăn qua loa rồi đi ngủ để lấy sức cho hành trình tương tự vào sáng hôm sau.

Lee không phải trường hợp cá biệt tại xứ sở kim chi. Theo nghiên cứu công bố năm 2025 của Đại học Tự trị Barcelona (Tây Ban Nha) và Đại học McGill (Canada) trên 43 quốc gia, Hàn Quốc đứng đầu thế giới về thời gian đi làm. Trung bình, mỗi người dân nước này mất 108 phút mỗi ngày cho việc đi lại, cao hơn nhiều so với các nước phát triển khác (Mỹ 81 phút, Anh 87 phút, Nhật Bản 77 phút) và gấp đôi quốc gia thấp nhất là Maroc (48 phút).

Người dân đi tàu điện ngầm ở Seoul, tháng 3/2025. Ảnh: AFP

Thời gian "chôn chân" trên đường quá dài đang tạo ra cuộc khủng hoảng về sức khỏe tinh thần. Khảo sát năm 2023 với hơn 24.000 nhân viên văn phòng của Bệnh viện Kangbuk Samsung cho thấy, những người đi làm trên 60 phút mỗi ngày có nguy cơ cô đơn cao hơn hẳn nhóm đi làm gần. Cụ thể, tỷ lệ cảm thấy bị cô lập trong các mối quan hệ gia đình cao hơn 49% và trong xã hội là 36%.

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra rằng người tự lái xe đường dài chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn người đi phương tiện công cộng, do cảm giác bị cô lập khi lái xe một mình giữa dòng xe cộ đông đúc.

Không chỉ bào mòn tinh thần, quãng đường di chuyển dài còn là "sát thủ" thầm lặng với thể chất. Giáo sư Cho Soo-hyun, Bệnh viện Đại học Chung-Ang, cảnh báo việc ngồi lâu trên tàu xe làm giảm thời gian vận động, dẫn đến thói quen ăn tối muộn và ngủ không ngon. "Những yếu tố này làm tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch", bà nói.

Dữ liệu quốc tế cũng củng cố lo ngại này. Đại học Umea (Thụy Điển) qua theo dõi trong 14 năm đã phát hiện phụ nữ đi làm xa có tỷ lệ tử vong cao hơn 54% so với người có quãng đường di chuyển ngắn.

Trong bối cảnh giá nhà tại Seoul đắt đỏ và vị trí làm việc khó thay đổi, các chuyên gia khuyến cáo người lao động cần tận dụng thời gian di chuyển để thư giãn thay vì làm việc, đồng thời chú ý tư thế ngồi để tránh các bệnh xương khớp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đang kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cải thiện hạ tầng giao thông và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chế độ làm việc linh hoạt để "giải cứu" người lao động khỏi những chuyến đi bão táp mỗi ngày.

Nhật Minh (Theo TTW, Koreatimes)