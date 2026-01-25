Kier Property hoàn tất dự án Logistics City tại Milton Keynes

AnhDự án Logistics City của Kier Property hoàn thành xây dựng với quy mô hơn 11.700 m2, hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Kier Property cho biết, dự án Logistics City tại Milton Keynes (Anh quốc) đạt mốc Practical Completion (hoàn thành kỹ thuật), đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch phát triển mảng bất động sản logistics - công nghiệp của doanh nghiệp.

Dự án gồm một tòa nhà logistics - công nghiệp đơn lẻ, quy mô 11.712 m2, được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Dự án Logistics City của Kier Property tại Milton Keynes, Anh quốc. Ảnh: Kier Property

Logistics City được thiết kế để đạt chứng nhận hiệu suất năng lượng EPC mức A+, mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 (net zero carbon), với tiêu chuẩn bền vững BREEAM tối thiểu mức "Excellent" và tiềm năng đạt mức cao nhất là "Outstanding".

Bên cạnh không gian kho bãi, dự án còn tích hợp khu văn phòng hạng A với mái xanh, cùng khu tiện ích và không gian nghỉ ngơi ngoài trời bố trí trong khuôn viên sân bãi, nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Ông Darren Cheeseman, Trưởng bộ phận bất động sản công nghiệp và logistics của Kier Property, cho biết: "Việc đạt mốc hoàn thành kỹ thuật tại Logistics City là cột mốc quan trọng đối với doanh nghiệp. Dự án được triển khai đúng theo kế hoạch kinh doanh, khẳng định năng lực của Kier Property trong việc phát triển các tài sản công nghiệp chất lượng cao, bền vững và có thể nhân rộng quy mô".

Kier Property là đơn vị phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Kier (Vương quốc Anh), hoạt động trong các lĩnh vực nhà ở, thương mại, công nghiệp và logistics, tập trung vào các dự án chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và nhu cầu dài hạn của thị trường.

Hải My (Theo Logistics Manager)