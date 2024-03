KienlongBank tổ chức hội thảo an toàn thông tin

KienlongBank tổ chức hội thảo về an toàn thông tin nhằm đánh giá các nguy cơ, thách thức đồng thời nâng cao khả năng bảo an của hệ thống, sáng 29/3.

KienlongBank đã phối hợp cùng các đối tác trong lĩnh vực an toàn thông tin tổ chức "Hội thảo an toàn thông tin và báo cáo diễn tập lần hai kiểm thử xâm nhập hệ thống" của ngân hàng sáng 29/3 tại Hà Nội.

Quá trình số hóa cùng khối lượng dữ liệu lớn đòi hỏi các ngân hàng trong đó có KienlongBank đầu tư vào công nghệ, hệ thống an toàn - an ninh. Do đó, hội thảo được tổ chức nhằm khả năng phối hợp, trau dồi kỹ năng, giảm thiểu thời gian xử lý và phản ứng nhanh với các cuộc tấn công. Đồng thời, hội thảo cũng giúp nâng cao năng lực về an toàn, an ninh mạng của đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Chương trình không chỉ thu hút các nhân sự trong hệ thống đồng thời, cũng ghi nhân sự quan tâm thảo luận của các đối tác Công ty An ninh mạng Viettel - Viettel Cyber Security, Công ty Công nghệ thông tin VNPT, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty Cổ phần An ninh mạng thông minh SCS - SafeGate...

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc KienlongBank chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: KienlongBank

Phát biểu tại hội thảo ông Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc KienlongBank nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn và bảo mật thông tin hệ thống. Để tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh và an toàn thông tin, KienlongBank xây dựng quy trình bảo mật thông tin chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan chức năng.

Tại hội thảo, KienlongBank và các đối tác tham dự thảo luận về các chủ đề gồm lỗ hổng an toàn thông tin thường gặp, các hình thức gian lận công nghệ cao và giải pháp phòng chống. Đồng thời, các đối tác tham dự đưa ra các giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thời gian tới.

Theo đó, các trụ cột chính trong việc bảo vệ hệ thống được nhấn mạnh về các yếu tố như con người, xây dựng chặt chẽ quy trình bảo mật, nâng cao việc áp dụng hệ thống an ninh, đầu tư công nghệ.

Các đối tác trong lĩnh vực an toàn thông tin thảo luận trong hội thảo. Ảnh: KienlongBank

Là một ngân hàng sớm số hóa hệ thống, KienlongBank đã triển khai các giải pháp công nghệ, các hệ thống ứng dụng hiện đại, xử lý lượng thông tin và giao dịch khổng lồ của khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, tài khoản, giao dịch... Đai diện Trung tâm Công nghệ Thông tin KienlongBank cũng chia sẻ về kết quả diễn tập lần hai kiểm thử xâm nhập hệ thống.

"Việc bảo vệ an toàn thông tin không chỉ để đảm bảo uy tín thương hiệu, sự tin tưởng của khách hàng mà còn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật", vị đại diện này nói.

Song song việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hiện KienlongBank cũng tập trung vào việc tạo ra các các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thảo Vân