KienlongBank tổ chức gala kỷ niệm 30 năm thành lập

Gala kỷ niệm 30 năm KienlongBank tái hiện hành trình phát triển của ngân hàng bằng sự kết hợp nghệ thuật và công nghệ, quy tụ các nghệ sĩ: Bùi Công Nam, Tóc Tiên, Đông Hùng… diễn ra ngày 26/10.

Sự kiện có chủ đề "30 năm - Kết nối giá trị", được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình được chia thành ba chương: Đất - Nước - Gió, biểu trưng cho hành trình gây dựng, lan tỏa và chuyển mình của ngân hàng trong ba thập kỷ qua.

Trong đó, "Đất" mở đầu như lời tri ân nguồn cội, gợi nhớ những bước đi đầu tiên của KienlongBank tại vùng đất Chín Rồng, gắn bó với người dân đồng bằng sông Cửu Long suốt gần ba thập kỷ. "Nước" thể hiện dòng chảy phát triển, khi ngân hàng mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng. Đến chương "Gió", sân khấu được kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và dữ liệu, thể hiện nhịp chuyển mình của ngân hàng trong kỷ nguyên số, với tinh thần đổi mới và thích ứng với xu thế công nghệ.

Sân khấu sự kiện. Ảnh: KienlongBank

Toàn bộ không gian sân khấu được thiết kế như một "vũ trụ số", ứng dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như visual LED đa lớp, 3D mapping, laser không gian, hologram tương tác và hiệu ứng naked eyes, tái hiện hành trình 30 năm bằng ngôn ngữ thị giác đương đại. Các tiết mục được dàn dựng theo phong cách "scenic art", kết hợp biểu tượng, chuyển động và âm nhạc, thể hiện tinh thần sáng tạo và đầu tư bài bản của KienlongBank.

Dàn nghệ sĩ tham dự sự kiện. Ảnh: KienlongBank

KienlongBank ra đời năm 1995 tại Kiên Giang (nay là An Giang), khởi đầu là ngân hàng nông thôn phục vụ bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long. Sau ba thập kỷ, thương hiệu "Ngân hàng của mọi nhà" đã dần bén rễ sâu trong cộng đồng, nuôi dưỡng khát vọng phục vụ và tinh thần bền bỉ của con người miền Tây.

Từ vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng, đến nay, KienlongBank đã sở hữu vốn điều lệ 5.822 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 lần, tổng tài sản gần 100.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi chỉ trong 5 năm. Thu nhập của cán bộ nhân viên tăng 66% chỉ trong 5 năm.

Giao dịch viên AI được triển khai tại chi nhánh KienlongBank. Ảnh: KienlongBank

Lợi nhuận liên tục lập kỷ lục, sau 9 tháng, ngân hàng đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương 150% kế hoạch năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì dưới 2%. Trên thị trường chứng khoán, KienlongBank giữ vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất tỉnh An Giang, với thanh khoản ổn định, chính sách cổ tức minh bạch và định hướng niêm yết trên HoSE.

Máy STM (Smart Teller Machine) là hệ thống máy giao dịch thế hệ mới với phần mềm tích hợp vận hành Unicat đạt tiêu chuẩn EMVCO Level 2 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: KienlongBank

Cùng với tăng trưởng tài chính, KienlongBank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, hơn 98% giao dịch được thực hiện qua kênh số, nhờ các nền tảng "Made in Vietnam" như KienlongBank Plus, STM, MyShop - Paybox, giao dịch viên AI và nền tảng GEN AI Kiloba. Ngân hàng đang trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số thế hệ mới, phục vụ 24/7, mang đến trải nghiệm hiện đại, tiện lợi cho hơn 2 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, KienlongBank đã hoàn tất chuẩn Basel III và báo cáo ESG, mở rộng "tấm hộ chiếu toàn cầu" cho ngân hàng Việt. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành, đồng thời tập trung đầu tư cho tài chính xanh, năng lượng sạch, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Minh Ngọc