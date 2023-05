“Sacombank xác định dữ liệu không chỉ để hỗ trợ công tác vận hành mà còn là nền tảng để thấu hiểu khách hàng. Ở Sacombank, lấy khách hàng làm trung tâm nghĩa là phải quán chiếu được trải nghiệm, đo được nhu cầu, chạm vào những điểm mà họ mong muốn cải thiện”, ông Trần Thái Bình - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Sacombank chia sẻ.

Về an toàn bảo mật, ngân hàng thực hiện việc nâng cấp hệ thống SOC (Security Operation Center); triển khai giải pháp thu thập, phân tích mối đe dọa (Threat Intelligence Platform), tích hợp các hệ thống bảo mật với hệ thống SOAR (Security Orchestration Automation and Response) giúp tự động hóa điều tra, phản ứng trước các sự kiện an ninh mạng, tự động cô lập, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Song song đó là việc triển khai giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền (Privileged Access Management), giúp kiểm soát các hoạt động của tài khoản quản trị hệ thống thông tin; tăng cường công tác giám sát an ninh mạng, phát hiện và xử lý gần 200 website giả mạo. Nhà băng cũng tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm giúp đánh giá, nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng.