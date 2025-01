Chuyến thăm đến trường Khiếm thính Hy Vọng là một phần trong chiến lược CSR của Gameloft. Chiến dịch nhằm thúc đẩy sự hòa nhập và tạo ra một không gian kết nối thông qua trò chơi. Năm nay, hoạt động tập trung vào việc xây dựng sự hiểu biết và đồng cảm đối với cộng đồng người khiếm thính.

Đại diện Gameloft cho rằng trách nhiệm xã hội không chỉ đo bằng đóng góp vật chất, mà quan trọng hơn là tạo ra các hoạt động mang giá trị, có sức ảnh hưởng lâu dài và tích cực. Do đó, qua 20 năm hoạt động, đơn vị luôn hướng tới tổ chức những chương trình ý nghĩa, giúp kết nối cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết và tạo ra tác động xã hội.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, đơn vị đề ra ba trụ cột là "Play the good game for the planet" (bảo vệ và giảm thiểu tác động đến môi trường); "Play the good game for Society" (đóng góp thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, sức khỏe, và phát triển cộng đồng; "Play the good game with all" (tạo môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và lành mạnh, cung cấp cơ hội học hỏi và gia nhập ngành game cho tất cả).

"Chúng tôi tin rằng sẽ không thể có những trải nghiệm trò chơi nếu không có một môi trường để phát triển chúng", đại diện doanh nghiệp khẳng định về tầm quan trọng của môi trường. Với tầm nhìn này, "Play the good game for the planet" trở thành trụ cột đầu tiên trong chiến lược CSR của doanh nghiệp.

Trong đó, đơn vị đưa ra nhiều giải pháp, hành động nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, khuyến khích tính trách nhiệm trong mỗi cá nhân.

Trong đó, riêng 2024, doanh nghiệp ngành game đã triển khai hàng loạt sáng kiến vì môi trường. Chẳng hạn, trong tháng 3, ở cả studio Hà Nội và Sài Gòn, Gameloft phát động tuần lễ Eco Office nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải tại văn phòng. Hàng trăm nhân viên cùng nhau thu gom, phân loại, tái chế rác và các vật dụng quá vòng đời. Kết quả, hàng trăm kg giấy, quần áo cũ, chai nhựa đã được thu gom trong chiến dịch.