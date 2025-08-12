Kiện vợ đòi tiền sính lễ vì cưới 11 tháng không tình dục

Trung QuốcNgười đàn ông họ Hà yêu cầu nhà vợ phải 255.300 nhân dân tệ tiền sính lễ sau khi ly thân vì vợ 'không cho chạm vào người'.

Southern Metropolis Daily đưa tin ngày 10/8, TAND huyện Ngụy, tỉnh Hà Bắc ra phán quyết rằng người vợ phải chịu trách nhiệm lớn hơn và yêu cầu trả 180.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng).

Phán quyết sơ thẩm nêu nguyên đơn họ Hà, sinh năm 2000, và bị đơn họ Quách, sinh năm 2002. Hà cho biết đính hôn với Quách vào ngày 17/5/2021 qua người quen giới thiệu. Lễ cưới được tổ chức ngày 4/3/2024 theo phong tục địa phương, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cặp đôi có mâu thuẫn kéo dài, ly thân từ 2/2 đến nay. Vì không có tình cảm trước hôn nhân, họ chưa bao giờ quan hệ tình dục trong suốt 11 tháng chung sống sau đám cưới.

"Quách luôn viện nhiều lý do để rời nhà. Thi thoảng vào các ngày nghỉ lễ, Quách sẽ ở lại nhà tôi một đêm, nhưng ngủ giường riêng. Nếu tôi đề nghị quan hệ tình dục, cô ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ, không cho chạm vào người. Tôi không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa này nữa. Quách rõ ràng là lợi dụng hôn nhân để kiếm tiền", Hà nói.

Hà kiện Quách và bố mẹ vợ ra tòa, yêu cầu trả lại sính lễ trị giá 255.300 nhân dân tệ (hơn 930 triệu đồng).

Luật sư của Quách lập luận rằng số tiền sính lễ mà Hà nêu là không đúng sự thật, đôi bên ly thân từ ngày 18/3 do Hà và mẹ đuổi Quách ra khỏi nhà. "Điều này cho thấy nguyên đơn đã phạm lỗi nghiêm trọng, số tiền sính lễ không cần hoàn trả nếu xét theo hoàn cảnh", luật sư nói.

Qua thẩm tra, tòa án cho biết Hà đã đưa tổng cộng 204.000 nhân dân tệ tiền sính lễ cho gia đình vợ, được trả lại 2.600 nhân dân tệ. Ngoài ra, Hà còn chi 21.400 nhân dân tệ để mua trang sức vàng, mua máy tính trị giá 8.900 nhân dân tệ và một điện thoại di động trị giá 6.500 nhân dân tệ cho vợ.

Trong khi đó, của hồi môn của Quách bao gồm điều hòa tủ đứng, máy giặt, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh, tủ quần áo, xe đạp điện, 10 bộ chăn ga, chăn lông vũ, chăn lụa, 16 chiếc chăn, 10 vỏ chăn.

Tòa án xác định Hà và Quách đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa phải là vợ chồng thực sự.

Theo thẩm phán, luật pháp Trung Quốc cấm lợi dụng hôn nhân để đòi tài sản, nên về nguyên tắc phải trả lại sính lễ. Tuy nhiên, đối với tranh chấp tài sản hôn nhân, cần xem xét cả quy định pháp luật và phong tục tập quán, xem vợ chồng có chung sống hay không, thời gian chung sống, lỗi lầm của đôi bên... Trong vụ việc này, cần xem xét tình tiết quan trọng là nguyên đơn và bị đơn không thực sự là vợ chồng.

Do đó, tòa ra phán quyết Quách và bố mẹ phải trả lại 180.000 nhân dân tệ tiền sính lễ cho Hà. Ngoài ra, Quách được phép lấy lại của hồi môn từ nhà Hà.

Tuệ Anh