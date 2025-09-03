Kiện vợ cũ vì 'nuôi con tu hú' suốt 20 năm

Trung QuốcAnh Jiang Hongtao, 45 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông, phát hiện cả hai con 21 tuổi và 11 tuổi không phải con mình, nên khởi kiện vợ cũ.

Cuộc hôn nhân của Jiang tan vỡ năm 2022. Khi ly hôn, anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ và hai con trai, chỉ giữ chiếc xe ôtô.

Tháng 9/2024, Jiang tái hôn. Con trai lớn tên Runze vẫn thường xuyên về nhà đòi tiền. Một lần tranh cãi, Runze buột miệng nói "Ông không phải là cha tôi".

Anh Jiang nghi ngờ, lén lấy bàn chải đánh răng của con đi xét nghiệm ADN và phát hiện không có quan hệ huyết thống. Kết quả kiểm tra tiếp theo cho thấy người con thứ hai cũng không phải con ruột.

"Vợ cũ gây ra cho tôi tổn thương to lớn", anh nói. Cha mẹ Jiang cũng nói đau xót khi biết những đứa cháu mình chăm bẵm hơn 20 năm nhưng không có quan hệ máu mủ.

Jiang đã khởi kiện vợ cũ vì lừa dối suốt 20 năm. Ảnh: Weibo

Jiang kiện vợ cũ, yêu cầu bồi thường 100.000 tệ tổn thất tinh thần, cùng hoàn trả 300.000 tệ tiền cấp dưỡng và học phí đã chi trả. "Tôi cũng muốn vạch rõ ranh giới với vợ cũ và hai đứa trẻ, không muốn dính dáng nữa", Jiang nói.

Vợ cũ bác bỏ yêu cầu bồi hoàn tiền cấp dưỡng, chỉ chấp nhận điều khoản "tổn thất tinh thần" theo tiêu chuẩn địa phương và đề nghị hủy thỏa thuận ly hôn.

Tòa án xác nhận cả hai con trai không có quan hệ huyết thống với Jiang, song chưa công bố phán quyết cuối cùng.

Ngày 24/8, người con trai Runze đăng video nói tòa thiên vị cho anh Jiang, đồng thời cho biết đã cắt đứt quan hệ với gia đình này. Runze gửi lời chúc đến Jiang và vợ mới, mong họ đối xử tốt với ông bà nội.

Nhật Minh (Theo Jimu News/SCMP)