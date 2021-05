Tác phẩm hội họa và điêu khắc của các nghệ sĩ đương đại danh tiếng đưa vào từng dinh thự, hài hoà với đường nét kiến trúc để làm giàu thêm trải nghiệm của chủ nhân. Tính duy mỹ và siêu sang của khu nghỉ dưỡng được ẩn giấu kín đáo phía sau những chất liệu thượng hạng và kỹ thuật chế tác bậc thầy.



Kiến trúc và nghệ thuật trong thiết kế dinh thự Park Hyatt Phu Quoc Residences

Nỗi nhớ cố hương được đẩy lên cao trào với kịch bản ánh sáng được sân khấu hóa trên toàn bộ không gian của dự án, do The Flaming Beacon - đơn vị từng kiến tạo ánh sáng của Four Seasons The Nam Hai và Amanoi thực hiện.

Theo đại diện đơn vị thiết kế, kịch bản ánh sáng được lấy cảm hứng từ tứ thơ Đường thi nổi tiếng Nỗi lòng đêm tha Hương: Gió đêm nhẹ lướt bờ cỏ tươi/Cột buồm cao ngất, chiếc thuyền côi/Đồng không bát ngát chùm sao rọi/Sông dài cuồn cuộn ánh trăng trôi.



The Flaming Beacon sử dụng kỹ thuật gieo vần bằng trắc của thơ Đường và hình ảnh không gian man mác từ tứ thơ trên để thiết kế ánh sáng cho toàn bộ dự án. Hệ thống chiếu sáng tại mỗi dinh thự Park Hyatt Phu Quoc Residences hoàn toàn tự động, từng "layer" đèn được thắp lên nhịp nhàng khắp các không gian theo độ chuyển của ánh sáng khi trời dần tắt nắng.