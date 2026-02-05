Kiến trúc 'tôn vinh hoàng hôn' của khu căn hộ The Sunset

The Sunset nằm trên sườn núi ông Quán, thiết kế với nhiều đường nét mềm mại, gam màu sáng phản chiếu ánh nắng hoàng hôn Phú Quốc, tạo điểm nhấn thị giác và hòa hợp thiên nhiên.

The Sunset là phân khu căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residences do Sun Group phát triển tại Nam Phú Quốc. Dự án theo đuổi ý niệm kiến trúc lấy hoàng hôn làm điểm nhấn thị giác, trong đó các tòa tháp đóng vai trò điểm tựa cho thiên nhiên và không gian đô thị xung quanh.

Phối cảnh khu căn hộ với tầm nhìn ra hoàng hôn Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện nhóm thiết kế, ý niệm kiến trúc của The Sunset không đặt trọng tâm vào quy mô hay hình khối nổi trội, mà hướng tới việc để cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là hoàng hôn Phú Quốc, trở thành yếu tố dẫn dắt trải nghiệm không gian.

"Chúng tôi muốn hoàng hôn - vẻ đẹp độc bản của đảo Ngọc, trở thành nhân vật chính, còn các tòa tháp đóng vai trò như những điểm tựa phản chiếu sắc trời và dẫn dắt trải nghiệm thị giác", kiến trúc sư trưởng dự án cho biết.

Từ ý niệm này, các tòa tháp được tạo hình với đường nét mềm mại, gợi hình ảnh mây trời, sóng biển và ánh đỏ hoàng hôn, hạn chế các mảng khối thô cứng. Bề mặt công trình sử dụng gam màu sáng nhằm tăng khả năng phản xạ ánh sáng tự nhiên, giúp công trình biến đổi sắc độ theo thời gian trong ngày.

Căn hộ The Sunset với tầm nhìn hướng về cầu Hôn. Ảnh: Sun Group

Tòa Ông Thạch - tháp đầu tiên được giới thiệu, có hình khối vững chắc, màu trắng và bố cục đơn giản, được đặt tại vị trí trung tâm phân khu, được chủ đầu tư ví như "trụ trời". Theo chủ đầu tư, cách tổ chức này nhằm tạo điểm nhấn nhận diện nhưng vẫn giữ vai trò nền cảnh cho không gian chung, đặc biệt khi nhìn từ các trục cảnh quan và khu vực Cầu Hôn.

The Sunset nằm trong quần thể Thị trấn Hoàng hôn Sunset Town - khu đô thị du lịch, giải trí và lễ hội đã hình thành với các công trình biểu tượng, không gian biểu diễn và tuyến phố thương mại. Các tòa tháp được định vị để đảm bảo vừa đủ nổi bật khi quan sát từ xa, vừa hài hòa với nhịp sống xung quanh.

Theo giải thích của Sun Group, ban ngày, công trình hiện diện nhẹ nhàng trong cảnh quan biển và núi. Khi về đêm, ánh sáng kiến trúc của The Sunset kết nối với các hoạt động giải trí, biểu diễn tại khu vực trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, tạo nên không gian đô thị có tính liên tục về trải nghiệm.

Show diễn Kiss Of The Sea thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương

Bên trong các tòa tháp, The Sunset được phát triển theo hướng đa dạng loại hình sản phẩm, gồm studio, căn hộ một đến hai phòng ngủ và penthouse. Cách tổ chức này nhằm đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ ở thực, nghỉ dưỡng định kỳ đến khai thác cho thuê.

Điểm chung trong thiết kế căn hộ là ưu tiên không gian mở. Ban công rộng, mặt thoáng lớn và bố cục hạn chế vách ngăn giúp tăng khả năng đón gió biển và ánh sáng tự nhiên. Từ các căn hộ, tầm nhìn được mở ra nhiều hướng, gồm khu vực Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, tuyến cáp treo vượt biển, Cầu Hôn và các khu vực phát triển mới phục vụ APEC 2027.

Bên trong căn hộ mẫu một phòng ngủ. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027, Nam đảo cũng đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, du lịch và không gian công cộng. Theo giới quan sát, các dự án nằm trong khu vực đã hình thành hệ sinh thái dịch vụ và có khả năng khai thác ngay thường được thị trường quan tâm.

Với The Sunset, ý niệm kiến trúc tôn vinh thiên nhiên, kết hợp không gian căn hộ linh hoạt và vị trí trong đô thị lễ hội đã vận hành, là những yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ giá trị sử dụng và khai thác trong trung và dài hạn.

Hoài Phương