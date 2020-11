Kiến trúc sư 'xây' nhiều công trình nổi tiếng bằng tăm

Đây là mô hình tòa nhà Quốc hội Mỹ được trưng bày trong một triển lãm tại Mỹ. Sau này, mô hình được bàn giao cho bảo tàng Ripley's Believe it or Not tại Dubai (UAE).

Sau khi xem mô hình, vị Phó chủ tịch phụ trách mảng trưng bày và lưu trữ bảo tàng này đã đánh giá: "Mô hình tăm Tòa nhà Quốc hội Mỹ kỹ vĩ đến khó tin, là một hiện vật mới được yêu thích trong bộ sưu tập nổi tiếng thế giới của chúng tôi. Hiển nhiên đây là dự án mua hiện vật mới thành công nhất của chúng tôi trong năm 2016 - nó xứng đáng là một phần của bộ sưu tập "Belive it or not".