Kiến trúc sư tự thiết kế nhà với ban công thép uốn lượn

Ngôi nhà rộng 96 m2 tại khu dân cư đông đúc ở Nakano, Tokyo (Nhật Bản), là nơi ở kết hợp văn phòng của kiến trúc sư (KTS).
Khu đất được bao quanh ba phía bởi nhà liền kề, chỉ tiếp giáp đường ở phía bắc. KTS chọn mở cửa sổ lớn về phía bắc, đồng thời tìm giải pháp cải thiện ánh sáng do hướng này hạn chế nắng trực tiếp.
Thay vì bố trí vườn dưới mặt đất, KTS đưa khu vườn trang trí lên cao dưới dạng một vòng ban công thép uốn cong bao quanh mặt tiền. Kết cấu ban công đặt trên hệ cột mảnh, tích hợp bậc thang dẫn xuống sân trước. Các chậu cây được sắp đặt dọc theo vòng tròn, tạo lớp đệm giữa nhà và đường, đồng thời phản xạ ánh sáng vào khu ăn uống ở tầng trên.
Ban công cong giúp công trình thoát khỏi vùng bóng đổ của chính khối nhà, mở rộng tầm nhìn từ cửa sổ phía bắc. Khi tưới cây hoặc chăm sóc vườn, gia chủ có thể tương tác với người đi đường, tăng kết nối giữa không gian ở và đô thị.
Vòng ban công thép là không gian trồng cây, lớp đệm khí hậu, và yếu tố nhận diện cho ngôi nhà trong bối cảnh đô thị dày đặc.
Không gian sinh hoạt bên trong ngôi nhà được tổ chức theo dạng lệch tầng. Khu vực sinh hoạt chính ở tầng trên, gồm phòng khách, khu bếp và ăn liên thông. Hai phòng ngủ bố trí phía sau. Tầng trệt là studio làm việc, xưởng và một phòng ngủ phụ hướng ra vườn sau.
Hệ cầu thang kết hợp kệ trưng bày chạy dọc không gian. Tường và trần ốp gỗ tối màu đồng nhất, tạo nền cho bộ sưu tập sách, gốm, ảnh và cây xanh. Các giá kệ bố trí quanh lối đi, biến dòng di chuyển thành chuỗi điểm nhìn liên tục, gợi cách trưng bày của một không gian triển lãm nhỏ.
Ánh sáng đi qua cửa sổ lớn, giếng trời và các ô kính, phân bổ đều trong ngày.
Tầm nhìn xanh xuất hiện ở nhiều vị trí trong nhà nhờ cách tổ chức không gian lệch tầng và hai khu vườn nhỏ trước - sau.
Góc làm việc bố trí cạnh cầu thang, kết nối trực tiếp với hệ kệ sách.
Không gian bàn ăn và bếp trong cùng một mặt sàn lệch tầng. Cửa sổ lớn nhìn ra ban công thép uốn cong, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong.
Khu vực bếp được bố trí dưới hệ mái dốc. Đảo bếp bằng inox đặt ở trung tâm, tích hợp gọn gàng bồn rửa, bếp nấu và hệ thống hút mùi lộ ống kim loại. Hai chiếc đèn thả trần hình ống đồng kết hợp cùng hệ kệ gỗ mở chạy dọc tường phía sau mang lại cảm giác ấm cúng, vừa tối ưu không gian lưu trữ bát đĩa, đồ gốm.
Phòng ngủ ngăn cách với khu làm việc bằng hệ cửa trượt kính khung gỗ.
Sơ đồ mặt bằng căn nhà.
Bích Phương (theo Dezeen)