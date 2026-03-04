Kiến trúc sư tự thiết kế nhà với ban công thép uốn lượn

Ngôi nhà rộng 96 m2 tại khu dân cư đông đúc ở Nakano, Tokyo (Nhật Bản), là nơi ở kết hợp văn phòng của kiến trúc sư (KTS).

Khu đất được bao quanh ba phía bởi nhà liền kề, chỉ tiếp giáp đường ở phía bắc. KTS chọn mở cửa sổ lớn về phía bắc, đồng thời tìm giải pháp cải thiện ánh sáng do hướng này hạn chế nắng trực tiếp.