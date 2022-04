Kiến trúc sư tài năng thành 'vua cướp ngân hàng' ở Mỹ

Nhà giàu, tốt nghiệp thủ khoa kiến trúc, George Leslie ban ngày giao du với giới thượng lưu, đêm hoá trang cùng băng đảng gây ra 80% vụ cướp ngân hàng trên cả nước trong suốt 9 năm.

George Leonidas Leslie sinh năm 1842, tại New York, trong gia đình giàu có gốc Anh. Sau khi chuyển cả gia đình đến Cincinnati, Ohio, cha George bắt đầu mở xưởng sản xuất bia và giàu lên nhanh chóng.

Khi đang đi học, George phải nhập ngũ, tham gia vào Nội chiến, và cha mẹ đã trả 300 USD để con trai không phải đi, một số tiền kếch sù thời đó. Bỏ qua những lời chỉ trích sau lưng về việc trốn nhập ngũ, George học hành giỏi giang và lấy bằng cử nhân kiến trúc, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Cincinnati.

Sau khi tốt nghiệp, ông điều hành công ty kiến trúc của riêng ở Cincinnati. Cả cha mẹ của ông đều qua đời vào năm 1867, khiến ông đi đến quyết định bán ngôi nhà của gia đình, nhà máy bia và công ty kiến trúc, lên đường đi về phía đông, đến New York.

Broadway New York nhìn từ Bưu Điện thành phố, năm 1870. Ảnh: Fine art America

George dựa vào bản lĩnh, tài năng kiến trúc và nền tảng của gia đình đã "đi thẳng" vào cuộc sống giới thượng lưu New York. Ông ta duyên dáng, lịch lãm và hiểu biết xuất sắc về kiến trúc, có thể làm hài lòng bất kỳ khách hàng giàu có nhất trong thành phố, làm bạn với họ.

Nhưng George không đến đây để trổ tài kiến trúc. Năng khiếu kiến trúc được ông ta dùng để đọc bản vẽ ngân hàng và tìm ra cách đột nhập, trộm tiền.

Ông ta miệt mài tham gia các buổi họp mặt riêng tư của giới thượng lưu nhưng không chỉ để thưởng thức cocktail và chuyện phiếm. George sẽ nói với một doanh nhân giàu có hoặc chủ ngân hàng trong một bữa tiệc tối rằng mình là kiến trúc sư, ngỏ ý muốn xem bản thiết kế ngân hàng của họ.

"Nếu ngài đang một mình thiết kế nó và loay hoay bế tắc, hãy để tôi nhìn sơ qua và tôi sẽ giúp", ông nói với vẻ tình cờ và thiện chí, nó luôn luôn hiệu quả. Không ai nghi ngờ George, vì ông ta giàu có, mặc đẹp, có học thức và thiết kế những công trình lớn của thành phố.

Kể cả khi cách đó không thành công, George chỉ cần đến ngân hàng mình đang nhắm tới, nói với quản lý rằng muốn gửi khoản tiền mặt lớn, nhưng trước hết muốn xem thiết kế kho tiền để đảm bảo rằng ngân hàng an toàn. Mưu mẹo đã phát huy tác dụng, và trong hầu hết trường hợp, bản thiết kế của tòa nhà được giao trực tiếp cho ông ta ngay lập tức.

George còn có năng khiếu bẩm sinh nhìn ra những chi tiết kiến trúc dễ bị bỏ sót. Ông ta có thể nhìn thấy những điểm mù và lỗ hổng mà người khác không nhìn ra và có thể phác thảo nội thất tòa nhà và kích thước của két sắt tư nhân chỉ bằng một lần nhìn sơ qua.

Bức phác hoạ George Leonidas Leslie . Ảnh: Alcheron

Khi thành công đủ lớn với các mối quan hệ thượng lưu, ông bắt tay vào việc trau dồi các mối quan hệ với thợ bẻ khoá, ma cô chợ đen..., gây dựng băng cướp ngân hàng của riêng mình

Trong hàng chục tay chân được chiêu mộ, tiêu biểu có Fredericka Mandelbaum, biệt danh "Marm", nữ hoàng của thế giới ngầm New York.

Bà ta là chủ hang ổ tội phạm được biết đến như "mê cung ở Lower East Side" của Manhattan, với nhiều lối vào, bảo vệ có vũ trang, và thậm chí là một điểm hội họp ngụy trang bằng quán rượu trên phố thượng lưu. Tất cả lối ra mê cung này dẫn đến một bãi hàng hóa, nơi băng đảng của bà có thể thực hiện các giao dịch.

Quan trọng hơn, Marm sở hữu một cụm nhà kho bên kia sông ở Brooklyn, nơi sẽ cất giữ, cất giấu và bán những món hàng bị đánh cắp.

George đã sử dụng không gian này như một khu vực diễn tập cho đồng bọn. Từ bản vẽ đã xin được, ông ta tái dựng một bản sao không gian kiến trúc của các ngân hàng muốn cướp, chính xác đến từng đồ vật. George sau đó sẽ bắt đồng bọn tập dượt lặp đi lặp lại trong bóng tối trong đó trước khi bắt tay vào cướp thật.

Ngày 25/1/1876 đi vào lịch sử khi xảy ra một trong những vụ cướp ngân hàng lớn nhất trong lịch sử toàn cầu. Ông và đồng bọn đã lấy trộm thành công 1,6 triệu USD (gần 43 triệu USD ngày nay) từ Ngân hàng Northampton ở Massachusetts.

Hiện trường một vụ trộm ngân hàng của George và đồng bọn, cùng các dụng cụ được tìm thấy, được vẽ lại trong một cuốn sách. Ảnh: New York Public Library

Hầu hết các vụ cướp đều diễn ra theo một kiểu khá gay cấn. Những tên trộm thường xuất hiện với rất nhiều thuốc nổ và một số que diêm để làm nổ két sắt, cách phá két khá nguy hiểm và cồng kềnh. Nhưng với trí tuệ của mình, ông thậm chí còn tạo ra một công cụ mở két sắt không cần biết mật mã.

Để phục vụ "nghiên cứu", George mua chính xác những mẫu két sắt mà các ngân hàng sử dụng để tìm cách phá nó. Cuối cùng, George cho ra đời thiết bị có hình một bánh xe thiếc gắn dây kim loại. Thiết bị có thể được trượt vào phần quay số của khoá két sắt. Khi người của ngân hàng mở két, mã số sẽ được tự động đánh dấu vào thiết bị này.

Không ai trong số các nhân viên ngân hàng có thể biết nó ở đó và lần sau khi họ quay mặt số, cơ chế sẽ cắt bánh xe thiếc để cho biết những số nào đã được sử dụng.

Việc sử dụng công cụ này yêu cầu George phải vào ngân hàng ít nhất hai lần trước khi thực hiện vụ cướp, một lần để đặt thiết bị và lần thứ hai để lấy nó. Nhưng đổi lại, nhờ nó, ông có thể mở két một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến George được mệnh danh "The King of Bank Robbers" - Vua cướp ngân hàng.

Nhưng cũng chính ở đỉnh cao, băng đảng bắt đầu tan rã. Đồng bọn tin rằng Geroge không tập trung vào công việc của mình mà dành quá nhiều thời gian để làm cố vấn cho các băng nhóm khác. Với sự nổi tiếng trong giới tội phạm ngầm, George sẽ đi đến bất cứ đâu và lên kế hoạch cướp ngân hàng cho các băng nhóm khác.

Ông ta kiếm kha khá tiền từ những công việc phụ này mà không có đồng đảng, điều này gây ra bất ổn. Ngoài ra, ông ta còn là kẻ lăng nhăng có tiếng, có tin đồn rằng ông từng cặp kè với vợ của một trong số các đồng bọn.

Vụ tai tiếng nhất là cướp Quỹ Tiết kiệm Manhattan vào tháng 10/1878. George mất 3 năm để lên kế hoạch nhưng lại không có cơ hội chứng kiến băng nhóm của mình thành công. Ông đã biến mất bí ẩn trước đó 5 tháng.

Bất chấp thiếu vắng thủ lĩnh, băng nhóm vẫn tiếp tục vụ cướp. Với kế hoạch tác chiến của George lập ra trước đó, họ đã trộm được khoảng 2,5 triệu USD (hơn 70 triệu USD ngày nay).

Mặc dù đó là phi vụ lớn nhất, băng nhóm đã gặp phải những vấn đề bất ngờ: chỉ 12.000 USD trong số đó là tiền mặt, còn 250.000 USD là trái phiếu chuyển nhượng, và phần còn lại là trái phiếu có ghi danh. Băng đảng của George dần tan rã do mâu thuẫn phân chia tang vật.

Quỹ Tiết kiệm Manhattan, nơi diễn ra "vụ cướp thế kỷ" tháng 10/1878. Ảnh: Daytonian in Manhattan

Không lâu sau, cảnh sát đã bắt hầu hết thành viên nhóm cướp, truy tố tội cướp giật. Trong một thập kỷ vùng vẫy khắp bờ Đông đất nước, người ta tin rằng băng cướp đã bỏ túi hơn 7 triệu USD (tương đương 200 triệu USD ngày nay).

George không bị bắt. Thi thể của ông được tìm thấy trong một bụi rậm tại Yonkers, New York, vào ngày 4/6/1878 với các vết đạn ở tai và dưới mũi. Cảnh sát biết rằng ông ta không bị sát hại ở đó vì họ không tìm thấy máu ở hiện trường. Vụ án mạng không có lời giải, mặc dù có nhiều suy đoán rằng có liên quan vụ ngoại tình của ông ta với vợ đồng bọn.

Tới lúc Goerge chết, cũng không ai nghĩ ông ta đứng sau toàn bộ các vụ trộm. Chỉ khi đồng bọn bị bắt sau vụ trộm cuối cùng, chân tướng của vị đại gia mới lộ rõ.

Ông do đó vừa được coi là "siêu anh hùng sa ngã" của giới kiến trúc. Lối "trộm cắp có trí tuệ" của George mở lối cho dòng phim Hollywood sau này, tiêu biểu là bộ ba phim Ocean 11, 12 và 13.

Hải Thư (Theo Newyorker, NYPost, Ranker)