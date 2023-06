Sinh năm 1949 tại Paris trong một gia đình yêu nghệ thuật, Philippe Starck đã dành hơn 50 năm cuộc đời kiến tạo nên 10.000 sản phẩm và công trình lớn nhỏ. Ông luôn tìm tòi và chia sẻ những ý tưởng mới, tạo ra những thứ có thể giúp cải thiện cuộc sống của con người. Triết lý này là nền tảng cho sự nghiệp của ông, dù với vai trò nhà thiết kế, doanh nhân hay nhà phát minh.

Bỏ qua cái tôi cá nhân và tính vị kỷ trong sáng tác, Phillipe Stack thường xuyên bắt tay với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, từ đồ gia dụng, nội thất, đến thiết kế công nghiệp và kiến trúc. Sự cởi mở để chia sẻ và học hỏi từ những lần cộng tác đem đến kiến thức đa dạng và nhiều chất liệu sáng tạo, giúp ông được vinh danh tại nhiều nhiều giải thưởng thiết kế lớn như: Red Dot Design Award, iF Design Award, Designer of the Year...

Tuy nhiên không phải ai vị kiến trúc sư này cũng cộng tác. Một tiêu chí quan trọng mà ông luôn đặt ra khi sáng tạo cũng như chọn cộng sự cho mình là tình yêu. Với ông, tình yêu là nền móng cho những tác phẩm. Ông so sánh những tác phẩm của mình như "những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu của bố mẹ".

Ông chỉ có thể toàn tâm toàn ý sáng tạo cho đối tác, khi cảm thấy "có một tình yêu sét đánh". Đó chính là cách mà Philippe Starck kể về mối lương duyên kéo dài tới gần 35 năm giữa ông và Duravit.