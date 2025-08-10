Kiến trúc Pháp xưa và ngôi mộ cổ ở Viện Pasteur TP HCM

Khác với các công trình một trệt, một lầu mà người Pháp thường xây, Viện Pasteur có thêm một tầng hầm nhưng không nằm dưới lòng đất hoàn toàn mà nửa dưới đất nửa ở trên, gọi là "bán hầm".

Tầng bán hầm được xây bằng đá chẻ kiên cố. Nhờ phần nổi trên mặt đất nên tầng này vẫn có cửa sổ song sắt nhằm lấy ánh sáng, giúp thông thoáng không khí. Tầng hầm hiện vẫn được dùng làm nơi làm việc cho nhân viên, đặt một số trang thiết bị, máy móc nghiên cứu của viện.