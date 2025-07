Kiến trúc lấy cảm hứng từ rừng, biển tại Maia Resort Ho Tram

Maia Resort Ho Tram nổi bật với kiến trúc mặt tiền lượn sóng cùng căn hộ tầm nhìn hướng biển kết hợp tiện ích 5 sao, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê.

Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói: "Chúng ta kiến tạo nên những tòa nhà, rồi những tòa nhà sẽ kiến tạo nên chúng ta", qua đó, khẳng định giá trị của kiến trúc không đơn thuần là hình khối vật liệu, mà còn là yếu tố hình thành trải nghiệm sống, kết nối cảm xúc với không gian.

Theo đuổi triết lý này, Maia Resort Ho Tram linh hoạt đưa yếu tố thiên nhiên Hồ Tràm vào trong kiến trúc, hướng đến sự hài hòa với cảnh quan rừng - biển bản địa và văn hóa Việt Nam.

Dự án do Dewan Architects & Engineers thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh gợn sóng biển và tán cây nguyên sinh tại khu rừng Phước Bửu. Mặt đứng công trình được tạo hình bằng các hệ lam dọc - ngang mô phỏng chuyển động mềm mại của sóng và cây, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ, vừa có tác dụng che nắng, lưu thông không khí và đảm bảo riêng tư cho từng căn hộ. Độ trong - đục của hệ lam được điều chỉnh theo từng không gian chức năng: tiền sảnh trong suốt để mở rộng tầm nhìn, khu ẩm thực bán trong suốt để giữ sự thoáng đãng, khu kỹ thuật dùng lam mờ hoàn toàn nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể.

Kiến trúc ngoại thất hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Ảnh: Maia Resort Ho Tram

Không gian lối vào chính lấy cảm hứng từ mái cung đình truyền thống, kết hợp các đường cong uyển chuyển, thể hiện tinh thần đón chào và gợi cảm giác thanh bình. Thiết kế còn lồng ghép hình ảnh dấu phụ trong tiếng Việt, thông qua các họa tiết được cách điệu hóa thành cấu trúc kiến trúc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa - ngôn ngữ. Yếu tố ánh sáng, mặt nước và các chi tiết trang trí phối hợp hài hòa, nhằm tạo nên không gian mở cho du khách.

Khu vực sảnh chính được thiết kế với trần cao, đón sáng tự nhiên, mở tầm nhìn ra khoảng sân trong. Một số tầng được bố trí vườn nhỏ (pocket garden) giúp kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên, đồng thời tạo điểm nhấn cho cấu trúc công trình và góc ngắm biển từ trên cao.

Thiết kế giúp 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển trực diện. Ảnh: Maia Resort Ho Tram

Maia Resort Ho Tram có bốn dòng sản phẩm: căn hộ studio, một phòng ngủ, 2 phòng ngủ tiêu chuẩn và 2 phòng ngủ cao cấp. Tất cả căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Một số căn góc được thiết kế với ban công hai đến ba mặt thoáng, tích hợp hồ bơi riêng, tạo cảm giác gần gũi hơn với biển và không gian ngoài trời.

Bên cạnh thiết kế chú trọng trải nghiệm nghỉ dưỡng, chủ sở hữu căn hộ còn được hưởng trọn hệ tiện ích thuộc The Grand Ho Tram, gồm sân golf chuẩn quốc tế The Bluffs, chuỗi nhà hàng fine-dining, khu spa, gym và nhiều hoạt động giải trí. Maia Resort Ho Tram do Fusion Hotel Group vận hành - đơn vị quản lý nổi bật trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng tại Việt Nam, với tiêu chuẩn dịch vụ cá nhân hóa.

Dự án nằm trong tổ hợp The Grand Ho Tram tại Hồ Tràm - khu vực du lịch ven biển có lượng khách tăng trưởng ổn định nhờ kết nối thuận tiện với TP HCM. Chủ đầu tư áp dụng chương trình chia sẻ 40% doanh thu từ hoạt động cho thuê, hướng đến khả năng sinh lời dài hạn. Với sự kết hợp giữa thiết kế, tiện ích và tiềm năng vận hành, Maia Resort Ho Tram được định vị là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư bền vững.

Song Anh