Kiến trúc giao thoa nghệ thuật, văn hóa tại Capital Square

Đà NẵngLấy cảm hứng từ sông Hàn, âm nhạc và ánh sáng, Capital Square hướng tới mô hình kiến trúc kết nối cộng đồng.

Sông Hàn là biểu tượng du lịch, trục phát triển đô thị, kết nối giao thông và là trung tâm văn hóa, giải trí của thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc bên bờ sông Hàn, giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square đề cao yếu tố cảnh quan cũng như tạo nhận diện bằng ngôn ngữ kiến trúc mang yếu tố nghệ thuật, văn hóa.

Các không gian từ quảng trường trung tâm, cổng âm nhạc đến sân khấu ngoài trời đều được định hình như "sân khấu sống" cho các hoạt động văn hóa và cộng đồng. Những chi tiết kỹ thuật như cửa hầm hay họng gió cũng được chăm chút để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Phối cảnh sân khấu âm nhạc ngoài trời tại phân khu Capital State của Capital Square. Ảnh: CĐT

Dự án sở hữu hệ tiện ích đa tầng, gồm tuyến phố thương mại, trung tâm mua sắm, bể bơi ngoài trời, cùng các khu vực thể thao và giải trí. Nhờ vị trí tại giao lộ các trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, cư dân nơi đây thuận tiện kết nối đến bãi biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm hành chính.

Phân khu Capital State được định vị là trung tâm tài chính - thương mại của quần thể, với điểm nhấn là tòa tháp Kings Place - nơi quy tụ tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm mua sắm Grand Central Mall và khu vực quảng trường rộng 2.000 m2. Tòa Queens Place lân cận mang đến sự cân bằng giữa không gian sôi động và yên tĩnh.

Quảng trường trung tâm tại phân khu Capital State với thiết kế không gian sáng tạo, đề cao tính thẩm mỹ. Ảnh: CĐT

Về thiết kế căn hộ, chủ đầu tư chú trọng chất lượng không gian sống với hệ cửa kính cao, tối ưu ánh sáng tự nhiên và cách nhiệt. Cách bố trí phòng bảo đảm thông gió, luân chuyển không khí; hướng tới tiết kiệm năng lượng và giảm tác động môi trường.

Danh mục sản phẩm đa dạng với các căn hộ 1- 3 phòng ngủ, penthouse, biệt thự vườn trên cao. Phương án bàn giao linh hoạt cho phép chủ sở hữu hoàn thiện nội thất theo nhu cầu sử dụng, cho ở, cho thuê hoặc đầu tư.

Capital Square hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian ở gắn với trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật, đồng thời xem đây là lựa chọn an cư và đầu tư dài hạn.

Song Anh