Kiến trúc boutique tối giản của khách sạn Amana

Amana Hotel sở hữu lối kiến trúc boutique tối giản, tinh tế ngay trung tâm Phan Thiết, cách bãi biển vài phút đi bộ.

Từ Amana Hotel, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi bật của thành phố Phan Thiết như đồi Cát Đỏ, bãi đá Ông Địa, tháp Po Sah Inu, chợ Phan Thiết hay lâu đài rượu vang.

Thiết kế của khách sạn do kiến trúc sư Phạm Hải Âu đảm nhiệm. Ông khéo léo chuyển tải mong muốn chủ đầu tư về một không gian nghỉ dưỡng mang hơi thở đương đại, sang trọng và bền vững với thời gian. Do đó, thay vì chạy theo những chi tiết cầu kỳ, phô trương, Amana tập trung vào sự hài hòa của đường nét, ánh sáng và công năng để tạo ra tổng thể giàu cảm xúc.

Amana Hotel nằm tại trung tâm Phan Thiết. Ảnh: Amana Hotel

"Trong thế giới ồn ào, Amana không chỉ để nghỉ ngơi, còn là không gian để mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn về chính mình và những người thân yêu", đại diện khách sạn nói về thông điệp và cho biết điều này được thể hiện rõ nét qua từng góc nhỏ, từ sảnh lễ tân được bài trí tinh gọn, những hành lang ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ đến sự yên tĩnh trong từng căn phòng.

Điểm nhấn lớn nhất của Amana nằm ở ngôn ngữ thiết kế nhất quán. Toàn bộ khách sạn mang các gam màu trung tính thời thượng như be, kem, ghi sáng và nâu nhạt. Những tông màu này không chỉ tạo cảm giác ấm cúng, thanh lịch, còn là phông nền tôn lên vẻ đẹp của nội thất và ánh sáng.

Sảnh khách sạn Amana. Ảnh: Amana Hotel

Một yếu tố đặc trưng trong thiết kế của Amana là sử dụng các đường nét bo tròn mềm mại. Từ những chiếc ghế sofa, bàn trà, đầu giường đến các chi tiết trang trí, đường cong uyển chuyển giúp làm dịu đi góc cạnh của kiến trúc tối giản, tạo ra sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Nội thất tại 73 phòng nghỉ Amana được đầu tư kỹ lưỡng. Trong đó, chất liệu gỗ kết hợp ánh sáng giúp không gian trở nên gần gũi, vẫn giữ nét sang trọng. Các chi tiết trang trí cũng được lựa chọn cẩn thận theo tinh thần tối giản, với điểm nhấn là những bức tranh nghệ thuật trừu tượng sắc vàng, mang lại sự cân bằng giữa sang trọng và cảm hứng sáng tạo. Từ chiếc bình hoa, bộ ấm chén đến những ngọn đèn, tất cả đều góp phần khẳng định triết lý "trải nghiệm trọn vẹn từng chi tiết".

Phòng nghỉ tại Amana Hotel được thiết kế với những đường bo góc tạo sự mềm mại. Ảnh: Amana Hotel

Khách sạn cung cấp nhiều hạng phòng khác nhau: Superior, Deluxe, Executive và Suite, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ những chuyến công tác ngắn ngày đến kỳ nghỉ dài của gia đình. Mọi không gian đều được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như smart TV, minibar, Wi-Fi miễn phí, cùng các dịch vụ lễ tân 24/24, dọn phòng, giặt ủi.

Amana Hotel còn có hệ thống tiện ích toàn diện. Nhà hàng của khách sạn sở hữu không gian hiện đại, ấm cúng, phục vụ thực đơn đa dạng được chế biến từ những nguyên liệu tươi. Đây là nơi du khách có thể tận hưởng những bữa ăn chất lượng trong một bầu không khí thư thái.

Tầm nhìn khoáng đạt vào trung tâm thành phố của phòng nghỉ Amana Hotel. Ảnh: Amana Hotel

Từ nay đến hết năm, Amana Hotel triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Trong đó có lưu trú 24 giờ, tính từ thời điểm nhận phòng cho khách đặt trực tiếp. Ngoài ra, khách sạn còn tặng bữa trưa theo set thực đơn trị giá 200.000 đồng và miễn phí ăn sáng, ngủ chung cho hai trẻ em dưới 11 tuổi. Với các hạng phòng Executive và Suite, khách sẽ được miễn phí minibar và hưởng dịch vụ nhận phòng nhanh.

Các dịp lễ 20/10 và 20/11, thực khách được giảm giá 20% trên toàn bộ thực đơn ẩm thực tại nhà hàng.

