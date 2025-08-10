Kiến trúc bất đối xứng ở Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Bao quanh ba khối nhà là nhiều cây xanh, được tỉ mỉ lựa chọn để sinh trưởng tốt với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, ít tốn công chăm sóc. Các bồn cây hình bình hành, được đặt ở những vị trí bất đối xứng, nhằm tôn vinh các ký hiệu, hình khối Toán học.

"Có người nói giống các khối hình đang chuyển động, có người bảo giống cánh chim lạc. Chúng tôi muốn để mỗi người tự cảm nhận và tưởng tượng", bà Giang chia sẻ.

Nhờ có lớp cây leo bao phủ bên ngoài, hành lang của các tầng luôn xanh mát. "Nhà khoa học cần một không gian rộng rãi, xanh, có chiều sâu và gợi mở cảm hứng sáng tạo. Kiến trúc của VIASM vừa có đầy đủ công năng sử dụng, vừa tạo nên được một môi trường học thuật rất đặc biệt mà tất cả các nhà khoa học, trong và ngoài nước, đều cảm nhận được ngay khi bước chân vào", PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành VIASM, chia sẻ.