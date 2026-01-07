Kiện nhân viên cấp cứu vì bỏ người vẫn còn thở vào túi đựng xác

MỹTimesha Beauchamp, 20 tuổi, được tuyên bố đã chết tại nhà nhưng sau đó lại được phát hiện "mở mắt và thở hổn hển" trong túi đựng xác ở nhà tang lễ.

Sau hơn 4 năm kiện tụng, gia đình Timesha Beauchamp sẽ nhận được khoản bồi thường 3,25 triệu USD theo thỏa thuận dàn xếp công bố ngày 6/1 với chính quyền thành phố Southfield, bang Michigan.

"Chúng tôi biết rằng không giải pháp nào có thể xoa dịu nỗi đau mà gia đình Beauchamp đã phải trải qua", các quan chức Southfield cho biết trong một tuyên bố.

Bi kịch xảy ra ngày 23/8/2020. Các nhân viên y tế đến nhà Beauchamp sau khi mẹ Timesha gọi 911 vì phát hiện cô con gái mắc chứng bại não có biểu hiện khó thở. Nhân viên y tế cố gắng hồi sức cấp cứu cho Timesha trong gần 30 phút, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ qua điện thoại, sau đó bác sĩ tuyên bố cô đã chết.

Timesha Beauchamp mắc bệnh bại não, được mẹ chăm sóc tại nhà. Ảnh: OK!

Theo tài liệu tòa án, gia đình nói với các nhân viên y tế rằng sờ thấy mạch của Timesha và thấy cô thở hổn hển, nhưng họ vẫn khẳng định Timesha đã chết. Một cảnh sát tại hiện trường thông báo cho văn phòng giám định pháp y hạt Oakland, cung cấp cho gia đình số hồ sơ giám định và hướng dẫn họ liên hệ với nhà tang lễ.

"Thi thể" Timesha được đặt trong túi đựng xác và vận chuyển đến nhà tang lễ địa phương. Khi mở túi, nhân viên nhà tang lễ thấy Timesha đang thở hổn hển, ngực phập phồng và mắt vẫn mở. Cô gái 20 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời khoảng hai tháng sau, vào ngày 18/10/2020.

Gia đình Timesha cho rằng một phần nguyên nhân tử vong là cô bị tổn thương não do thiếu oxy quá lâu trong quá trình cấp cứu thất bại. Các chuyên gia y tế cho biết có lẽ Timesha đã sống sót nếu được đưa đến bệnh viện ngay lập tức từ nhà.

Gia đình Timesha đệ đơn kiện chính quyền Southfield và các nhân viên y tế, đòi bồi thường 50 triệu USD vì tội cẩu thả nghiêm trọng. Vụ kiện bị đình trệ tại tòa án trong nhiều năm và bị tòa sơ thẩm bác đơn dựa trên quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của cán bộ, viên chức nhà nước.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm Michigan đã lật ngược phán quyết vào năm 2024, buộc các quan chức thành phố phải đàm phán thỏa thuận. Gia đình Timesha cuối cùng chấp nhận đề nghị dàn xếp trị giá 3,25 triệu USD.

Tuệ Anh (theo Nypost, ABC News)