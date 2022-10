Kiến nghị sửa luật để bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu

Ngày 26/10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 (diễn ra bốn ngày trước đó).

Một số đại biểu nêu thực trạng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định hộ chiếu của công dân Việt Nam không có nơi sinh (trước đây có). Việc này ảnh hưởng đến đối ngoại và du lịch. Vì thế hai đại biểu đã đề nghị Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất đưa nội dung sửa Luật Xuất cảnh, nhập cảnh vào chương trình kỳ họp thứ 4 này.

Theo đại biểu, cần sửa mục II của Luật, bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu, đồng thời nêu nội dung này trong nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội để bảo đảm tính kịp thời.

Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về nội dung chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết Bộ đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt sẽ ghi bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới khi công dân có đề nghị. Về lâu dài, Bộ Công an sẽ sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục "nơi sinh" ở trang nhân thân.

Về việc một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới, Bộ trưởng Công an cho biết cơ quan chức năng các bên đã làm việc và xác định "đây là vấn đề mang tính kỹ thuật", do hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn trong quản lý của các nước sở tại.

Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), thông tin buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm: Loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Thông tin nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 3 điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thông tin trên hộ chiếu không có nội dung nơi sinh.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh.

Đại sứ quán Đức ngày 19/8 thông báo tạm thời công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới với điều kiện thông tin nơi sinh được điền bổ sung. Tây Ban Nha yêu cầu người mang mẫu hộ chiếu mới nộp kèm Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh.

Pháp và Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu người chuẩn bị nộp hồ sơ xin thị thực hoặc có lịch phỏng vấn đề nghị cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh.