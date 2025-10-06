Kiến nghị miễn, giảm học phí cho sinh viên y

Kiến nghị được cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9, khóa XV, trong bối cảnh học phí ngành y đang tạo ra một "cuộc đua" về chi phí, gây áp lực lớn lên người học. Năm học này, nhiều trường đã công bố mức thu tăng mạnh, dao động từ 31 triệu đến hơn 500 triệu đồng một năm.

Với khối công lập, các trường chưa tự chủ như Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Y Dược Đà Nẵng tăng lên mức kịch trần 31,1 triệu đồng. So với năm ngoái, học phí cả hai đều tăng 3,5 triệu đồng. Tại các trường công tự chủ một phần hoặc tự chủ hoàn toàn như Đại học Y Hà Nội và trường Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), học phí từ 52 triệu lên 62,2 triệu đồng. Ở khối trường tư, mức học phí dao động từ 61 triệu (Đại học Hòa Bình) đến hơn 500 triệu đồng (Đại học VinUni).

Trên thực tế, học phí ngành y khoa vượt nhiều ngành học kỹ thuật, kinh tế mũi nhọn tại các trường đại học trọng điểm. Ví dụ, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, học phí các chương trình chuẩn khoảng 24-30 triệu đồng/năm. Tương tự, ở Đại học Kinh tế Quốc dân, mức thu dao động 16-22 triệu đồng/năm.

Theo cử tri, mức học phí cao đang tạo áp lực lớn trong khi thời gian đào tạo của sinh viên y khoa kéo dài và việc học tập vất vả. Chi phí đầu tư lớn, thời gian "thu hồi vốn" sau khi ra trường lại kéo dài, khiến nhiều học sinh giỏi dù đam mê cũng phải đắn đo khi lựa chọn theo đuổi ngành y, nhiều chuyên gia y tế nhận định tương tự.

Sinh viên ngành Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y Dược trong workshop về phẫu thuật trong miệng, giữa tháng 5. Ảnh:LCĐ Răng Hàm Mặt

Phản hồi kiến nghị trên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định chính sách hỗ trợ học phí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xây dựng đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao. Bà cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành đã quy định Nhà nước hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí cho sinh viên các chuyên ngành khó tuyển sinh như tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là chính sách ưu tiên nhằm bảo đảm nhân lực cho những lĩnh vực chuyên sâu, then chốt.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 81/2021, Nhà nước miễn học phí cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh.

"Các chính sách này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện", Bộ trưởng Lan thông tin.

Thời gian tới, Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các chính sách hiện hành. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ xem xét các đề án hỗ trợ học phí mới cho sinh viên ngành y nói chung, đặc biệt với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lê Nga